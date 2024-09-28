Мужчина получил штраф от ТЦК и обжаловал его в суде с компенсацией

Муж обжаловал в суде штраф от ТЦК и выиграл компенсацию
В Виннице мужчина обратился в суд с требованием отменить наложенный на него штраф в размере 17 тысяч гривен от ТЦК. Он якобы не встал на учет в 2007 году, за что получил штрафную санкцию.
Об этом говорится в судебном деле, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.
Отмена штрафа от ТЦК через суд
Мужчина получил штраф за то, что в 2007 году не стал на военный учет. В частности, этот факт обнаружили, когда он согласно новым нормам закона о мобилизации появился в ТЦК и СП, чтобы обновить данные.
Начальник ТЦК СП вынес постановление №1029 о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении по ч.3 ст.210 КУоАП в отношении истца в виде штрафа в размере 17 тыс. грн, где аргументировали такое решение следующим образом.
"В связи с достижением 25-летнего возраста последний в 2007 году не прибыл в РИК по месту жительства для взятия на военный учет военнообязанных и получения военно-учетного документа", — говорилось в постановлении.
Как мужчина обжаловал штраф от ТЦК
Важно, что по состоянию на 2007 год ст.210 КупАП не содержала упомянутой ч. 3 об административном нарушении и признаках особого периода, как и наказаний в виде штрафов в размере 17 тысяч гривен.
Следовательно, суд обратил внимание на это и решил, что штрафные санкции противоправны и отменил постановление начальника ТЦК СП. Кроме того, ТЦК оплатит судебный сбор.
Напомним, недавно мужчина судился с ТЦК по требованию отмены штрафа за якобы необновленные данные, хотя он воспользовался приложением "Резерв+".
Также ТЦК и СП не предоставили мужчине отсрочку мужчине, отец которого имеет инвалидность — дело дошло до суда.
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