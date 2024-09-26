Не дали відстрочку, хоча батько призовника має інвалідність -- що вирішив суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixels.com

У Чернівецькій області призовник надав документи на відстрочку від мобілізації, адже його батько має інвалідність другої групи — у ТЦК йому відмовили. Суд задовольнив позов, зобов’язавши надати буковинцю відстрочку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться про те, що у травні 2024 року мешканець Чернівецької області, який перебував на обліку в місцевому ТЦК та СП і був призовником, отримав відмову у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Не погодившись з таким рішенням, чоловік звернувся до суду.

У своєму позові він пояснив, що має право на відстрочку через те, що його батько є особою з інвалідністю другої групи. Проте у ТЦК відмовили, аргументуючи це відсутністю документів, що підтверджують відсутність інших працездатних осіб, які повинні утримувати батька згідно з законом.

Рішення суду

Суддя Ігор Маренич, дослідивши всі матеріали справи, дійшов висновку, що чоловік має підстави для відстрочки, а рішення ТЦК про відмову було безпідставним.

Суд задовольнив позов призовника, визнав рішення ТЦК незаконним та скасував його, зобов’язавши видати необхідні документи для відстрочки. Це рішення може бути оскаржене.

Нагадаємо, в Івано-Франківську області суд позбавив чоловіка волі на один рік. Причиною стало те, що він отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Також ми писали, що у Чернігівській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Це рішення ухвалив Сосницький районний суд.