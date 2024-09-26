Не дали отсрочку, хотя отец призывника имеет инвалидность — что решил суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: pixels.com

В Черновицкой области призывник предоставил документы на отсрочку от мобилизации, ведь у его отца есть инвалидность второй группы — в ТЦК ему отказали. Суд удовлетворил иск, обязав предоставить буковинцу отсрочку.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится о том, что в мае 2024 года житель Черновицкой области, который состоял на учете в местном ТЦК и СП и был призывником, получил отказ в предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации. Не согласившись с таким решением, мужчина обратился в суд.

В своем иске он объяснил, что имеет право на отсрочку из-за того, что его отец является лицом с инвалидностью второй группы. Однако в ТЦК отказали, аргументируя это отсутствием документов, подтверждающих отсутствие других трудоспособных лиц, которые должны содержать отца по закону.

Решение суда

Судья Игорь Маренич, исследовав все материалы дела, пришел к выводу, что мужчина имеет основания для отсрочки, а решение ТЦК об отказе было безосновательным.

Суд удовлетворил иск призывника, признал решение ТЦК незаконным и отменил его, обязав выдать необходимые документы для отсрочки. Это решение может быть обжаловано.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд лишил мужчину свободы на один год.

Причиной послужило то, что он получил повестку, но отказался от мобилизации.

Также мы писали, что в Черниговской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Это решение принял Сосницкий районный суд.