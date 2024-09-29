Кто и как должен извещать военнообязанных о штрафах от ТЦК - объяснение адвоката

Работник ТЦК выписывает повестку. Фото: скриншот

Штраф за неявку военнообязанного в ТЦК может быть отменен в случае нарушения процедуры надлежащего уведомления. Использование мессенджеров для уведомления о штрафе не является доказательством.

Об этом сообщил адвокат Роман Кичко в интервью "Украинскому радио".

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Согласно законодательству, во время мобилизации суды не могут рассматривать дела без участия военнообязанного. Исключают лишь случаи, когда есть бесспорные доказательства того, что лицо должным образом сообщили и оно не явилось без уважительных причин.

Надлежащее уведомление предусматривает вручение ценного письма с уведомлением о вручении, где указана дата и время прибытия в ТЦК. Использование мессенджеров для уведомления о штрафе не является достаточным доказательством и может быть обжаловано в суде, подчеркнул адвокат.

Также Кичко отметил, что недопущение военнообязанного к адвокату или не взятие объяснений является нарушением права на защиту.

Военнообязанные, уклоняющиеся от мобилизации или не появляющиеся по повестке, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф для должностных и юридических лиц колеблется от 34 000 до 59 500 грн. В то же время, штрафы можно обжаловать в течение 30 дней в случаях нарушения процедуры или ненадлежащих действий ТЦК.

Напомним, недавно мужчина судился с ТЦК по поводу требования отмены штрафа за якобы необновленные данные, хотя он воспользовался приложением "Резерв+".

Также ТЦК и СП не предоставили мужчине отсрочку мужчине, отец которого имеет инвалидность — дело дошло до суда.