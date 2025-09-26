Штраф за порушення військового обліку - повідомлення порушнику про штраф

Працівники ТЦК оформлюють документи щодо порушень військового обліку. Фото: Sobitie

Територіальний центр комплектування має обов’язково повідомити порушнику військового обліку про накладений на нього штраф, вручивши особисто чи відправивши поштою копію постанови про накладення штрафу. Дізнатися про штраф у "Дії" можливо уже після того, як почнеться виконавче провадження.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

Тільки особисте повідомлення

Територіальний центр комплектування, ухвалюючи рішення про накладення штрафу на порушника правил військового обліку, має обов’язково повідомити його.

Згідно із правилами, копія постанови про штраф протягом трьох днів вручається або висилається відповідній особі.

"Постанова не приходить в портал "Дія" або інші електронні сервіси", — підкреслюють юристи.

Коли про штраф можна дізнатися у "Дії"

Якщо ж громадянин, не сплатив цей штраф, проти нього може бути розпочате виконавче провадження — щодо примусового стягнення штрафу.

"Тоді про штраф можна буде дізнатись через Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень або портал "Дія", — йдеться у юридичному матеріалі.

Разом з тим, у такій ситуації штраф подвоюється, а згодом може бути накладений арешт на майно порушника правил військового обліку.

