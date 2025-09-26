Видео
Штрафы ТЦК — должны ли сообщить нарушителю

Дата публикации 26 сентября 2025 05:49
Штраф за нарушение воинского учета - уведомление нарушителю о штрафе
Работники ТЦК оформляют документы о нарушениях воинского учета. Фото: Sobitie

Территориальный центр комплектования должен обязательно сообщить нарушителю воинского учета о наложенном на него штрафе, вручив лично или отправив по почте копию постановления о наложении штрафа. Узнать о штрафе в "Дії" возможно уже после того, как начнется исполнительное производство.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

Читайте также:

Только личное сообщение

Территориальный центр комплектования, принимая решение о наложении штрафа на нарушителя правил воинского учета, должен обязательно уведомить его.

Согласно правилам, копия постановления о штрафе в течение трех дней вручается или высылается соответствующему лицу.

"Постановление не приходит в портал "Дія" или другие электронные сервисы", — подчеркивают юристы.

Когда о штрафе можно узнать в "Дії"

Если же гражданин не оплатил этот штраф, против него может быть начато исполнительное производство — по принудительному взысканию штрафа.

"Тогда о штрафе можно будет узнать через Единый государственный реестр исполнительных производств или портал "Дія", — говорится в юридическом материале.

Вместе с тем, в такой ситуации штраф удваивается, а впоследствии может быть наложен арест на имущество нарушителя правил воинского учета.

Напомним, мы ранее писали о том, когда штраф ТЦК автоматически аннулируется.

Добавим, мы сообщали о том, признавать ли правонарушение после уплаты штрафа ТЦК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
