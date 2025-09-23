Штраф ТЦК - признание правонарушения после уплаты штрафа, нужно ли это

Приложение "Резерв+", где можно оплачивать штраф. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если военнообязанный гражданин уплатил штраф от ТЦК, а в "Резерв+" штраф еще остается, ему не нужно создавать новую заявку и признавать правонарушение. В такой ситуации вообще не нужно ничего делать.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Когда признавать правонарушение не нужно

К юристам обратился гражданин, который оплатил штраф, наложенный территориальным центром комплектования, но в разделе "Штрафы онлайн" это взыскание остается.

При этом, подчеркнул мужчина, он не может создать соответствующую заявку на признание правонарушения и уплату этого штрафа.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации, учитывая то, что он хочет оформить бронирование от мобилизации.

"Не создавайте заявление, поскольку Вы уже оплатили штраф и признавать правонарушение не нужно", — заверил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Можно ли оформлять бронь

В такой ситуации, продолжил юрист, вообще не нужно ничего делать.

"Это не штраф, а предложение признать правонарушение, которое не повлияет на бронирование", — заверил гражданина Айвазян.

Поэтому, даже несмотря на то, что формально штраф у "Резерв+" остается, можно подавать документы на бронирование, потому что гражданин уже оплатил штраф.

