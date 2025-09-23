Штраф ТЦК - визнання правопорушення після сплати штрафу, чи потрібно це

Застосунок "Резерв+", де можна сплачувати штраф. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військовозобов’язаний громадянин сплатив штраф від ТЦК, а в "Резерв+" штраф ще залишається, йому не потрібно створювати нову заявку і визнавати правопорушення. У такій ситуації взагалі не потрібно нічого робити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Коли визнавати правопорушення не потрібно

До юристів звернувся громадянин, який сплатив штраф, накладений територіальним центром комплектування, але в розділі "Штрафи онлайн" це стягнення залишається.

При цьому, підкреслив чоловік, він не може створити відповідну заявку на визнання правопорушення та сплату цього штрафу.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації, зважаючи на те, що він хоче оформити бронювання від мобілізації.

"Не створюйте заяву, оскільки Ви вже сплатили штраф та визнавати правопорушення не потрібно", — запевнив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна оформлювати бронь

В такій ситуації, продовжив юрист, взагалі не потрібно нічого робити.

"Це не штраф, а пропозиція визнати правопорушення, яка не вплине на бронювання", — запевнив громадянина Айвазян.

Тож, навіть попри те, що формально штраф у "Резерв+" залишається, можна подавати документи на бронювання, бо громадянин уже сплатив штраф.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли штраф від ТЦК автоматично анулюється.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.