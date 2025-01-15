Скасування штрафів від ТЦК з-за кордону — основні правила та дії

Штрафи для військовозобов'язаних емігрантів — як їх скасувати
На військовозобов’язаного громадянина, який живе за кордоном, можуть накласти штраф за порушення правил військового обліку. Але реальних засобів впливу на таких громадян у територіальних центрів комплектування немає.
Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Євген Прокопець.
Військовозобов’язаний за кордоном
До юристів звернулася громадянка, син якої живе за кордоном, але формально зареєстрований за адресою батьків — і на цю адресу на його ім’я прийшла повістка.
Жінка поцікавилася, чи можуть в ТЦК виписати штраф військовозобов’язаному, який постійно ще з довоєнних часів перебуває за межами України — і що робити у такому випадку.
Що робити із штрафом для громадянина, який живе за кордоном
"Формально — так, можуть виписати штраф, який, з одного боку можна оскаржити, а з іншого боку, по суті, можна ігнорувати, оскільки засобів впливу не існує", — пояснив адвокат Євген Прокопець.
Юрист також зазначив, що у такій ситуації можна взяти довідку з ОСББ про те, що син давно не проживає за цією адресою.
"В Акті від ОСББ поточним числом варто зафіксувати, що він не проживає постійно з такого-то року", — підкреслив Прокопець.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими з 6 лютого будуть штрафи за ігнорування ВЛК.
Додамо, ми повідомляли про те, як можна уникнути штрафів від ТЦК.
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