Скасування штрафів від ТЦК з-за кордону — основні правила та дії

Військовозобов’язані в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

На військовозобов’язаного громадянина, який живе за кордоном, можуть накласти штраф за порушення правил військового обліку. Але реальних засобів впливу на таких громадян у територіальних центрів комплектування немає.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Євген Прокопець.

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Військовозобов’язаний за кордоном

До юристів звернулася громадянка, син якої живе за кордоном, але формально зареєстрований за адресою батьків — і на цю адресу на його ім’я прийшла повістка.

Жінка поцікавилася, чи можуть в ТЦК виписати штраф військовозобов’язаному, який постійно ще з довоєнних часів перебуває за межами України — і що робити у такому випадку.

Що робити із штрафом для громадянина, який живе за кордоном

"Формально — так, можуть виписати штраф, який, з одного боку можна оскаржити, а з іншого боку, по суті, можна ігнорувати, оскільки засобів впливу не існує", — пояснив адвокат Євген Прокопець.

Юрист також зазначив, що у такій ситуації можна взяти довідку з ОСББ про те, що син давно не проживає за цією адресою.

"В Акті від ОСББ поточним числом варто зафіксувати, що він не проживає постійно з такого-то року", — підкреслив Прокопець.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими з 6 лютого будуть штрафи за ігнорування ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна уникнути штрафів від ТЦК.