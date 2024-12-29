Юристи назвали причини, за якими військовозобов'язаного не оштрафують за непоновлення даних

Військовозобов'язаний з повісткою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Під час дії воєнного стану порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень, що передбачено статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте, законодавство передбачає певні підстави для звільнення від відповідальності або пом'якшення покарання.

Видання РБК-Україна проконсультувалось з цього питання у юристів.

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Як зазначають юристи, уникнути штрафних санкцій можливо лише у разі визнання особи невинною у вчиненні правопорушення. До поважних причин, що виключають відповідальність за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за повісткою вони зазначають наступні:

обставини стихійного лиха;

наявність хвороби, документально підтвердженої медичними документами;

воєнні дії на відповідній території або їх наслідки, що унеможливили особисту явку до ТЦК у встановлений строк;

смерть близького родича або близького родича його чоловіка (дружини).

Важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких обставин та надати відповідні докази. В іншому випадку, для звільнення від відповідальності чи пом'якшення покарання доведеться звертатися до суду з відповідними доказами.

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