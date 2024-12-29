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Штрафу від ТЦК можна уникнути — юристи сказали за якими причинами

29 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Юристи назвали причини, за якими військовозобов'язаного не оштрафують за непоновлення даних
Військовозобов'язаний з повісткою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Під час дії воєнного стану порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень, що передбачено статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте, законодавство передбачає певні підстави для звільнення від відповідальності або пом'якшення покарання. 

Видання РБК-Україна проконсультувалось з цього питання у юристів.

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Як зазначають юристи, уникнути штрафних санкцій можливо лише у разі визнання особи невинною у вчиненні правопорушення. До поважних причин, що виключають відповідальність за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за повісткою вони зазначають наступні:

  • обставини стихійного лиха;
  • наявність хвороби, документально підтвердженої медичними документами;
  • воєнні дії на відповідній території або їх наслідки, що унеможливили особисту явку до ТЦК у встановлений строк;
  • смерть близького родича або близького родича його чоловіка (дружини).

Важливо своєчасно повідомити ТЦК про наявність таких обставин та надати відповідні докази. В іншому випадку, для звільнення від відповідальності чи пом'якшення покарання доведеться звертатися до суду з відповідними доказами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що інколи трапляються обставини, коли треба анулювати бронь працівника. Як це зробити, які є підстави та нюанси, розповіла юрист.

Також ми повідомляли, що вчора Кабмін ухвалив рішення про бронювання священнослужителів від мобілізації. У постанові сказано, що під нього можуть підпадати 50% релігійних організацій.

штрафи мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані юристи

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