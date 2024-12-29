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Штрафа от ТЦК можно избежать — юристы сказали по каким причинам

29 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Юристы назвали причины, по которым военнообязанного не оштрафуют за не обновление данных
Военнообязанный с повесткой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Во время действия военного положения нарушение правил военного учета влечет административную ответственность в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен, что предусмотрено статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако законодательство предусматривает определенные основания для освобождения от ответственности или смягчения наказания. 

Издание РБК-Украина проконсультировалось по этому вопросу у юристов.

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Как отмечают юристы, избежать штрафных санкций возможно только в случае признания лица невиновным в совершении правонарушения. К уважительным причинам, исключающим ответственность за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) по повестке они отмечают следующие:

  • обстоятельства стихийного бедствия;
  • наличие болезни, документально подтвержденной медицинскими документами;
  • военные действия на соответствующей территории или их последствия, что сделали невозможным личную явку в ТЦК в установленный срок;
  • смерть близкого родственника или близкого родственника его супруга (жены).

Важно своевременно сообщить ТЦК о наличии таких обстоятельств и предоставить соответствующие доказательства.

Напомним, недавно мы писали о том, что иногда случаются обстоятельства, когда нужно аннулировать бронь работника. Как это сделать, какие есть основания и нюансы, рассказала юрист.

Также мы сообщали, что вчера Кабмин принял решение о бронировании священнослужителей от мобилизации. В постановлении сказано, что под него могут подпадать 50% религиозных организаций.

штрафы мобилизация ТЦК и СП военнообязанные юристы

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