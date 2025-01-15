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Штрафы для военнообязанных эмигрантов — как их отменить

15 января 2025 07:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отмена штрафов от ТЦК из-за рубежа — основные правила и действия
Военнообязанные в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На военнообязанного гражданина, который живет за границей, могут наложить штраф за нарушение правил воинского учета. Но реальных средств воздействия на таких граждан у территориальных центров комплектования нет.

Об этом на портале "Юристы.UA" сообщил адвокат Евгений Прокопец.

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К юристам обратилась гражданка, сын которой живет за границей, но формально зарегистрирован по адресу родителей — и на этот адрес на его имя пришла повестка.

Женщина поинтересовалась, могут ли в ТЦК выписать штраф военнообязанному, который постоянно еще с довоенных времен находится за пределами Украины — и что делать в таком случае.

Что делать со штрафом для гражданина, который живет за границей

"Формально — да, могут выписать штраф, который, с одной стороны можно обжаловать, а с другой стороны, по сути, можно игнорировать, поскольку средств воздействия не существует", — пояснил адвокат Евгений Прокопец.

Юрист также отметил, что в такой ситуации можно взять справку из ОСМД о том, что сын давно не проживает по этому адресу.

"В Акте от ОСМД текущим числом стоит зафиксировать, что он не проживает постоянно с такого-то года", — подчеркнул Прокопец.

Напомним, мы ранее писали о том, какими с 6 февраля будут штрафы за игнорирование ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как можно избежать штрафов от ТЦК.

украинцы штрафы военнообязанные эмиграция выезд за границу

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