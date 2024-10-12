Штраф за відсутність військового квитка у 2024 року

Перевірка документів чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Військовий квиток визначає приналежність особи до виконання військового обов’язку. Його видають у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Проте яким буде штраф, якщо немає військового квитка?

Про це читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Штраф за відсутність військового квитка 2024

Всі військовозобов’язані особи повинні мати при собі військово-обліковий документ згідно з законом про посилення мобілізації в Україні, який було прийнято 18 травня.

Кожна військовозобов’язана особа повинна мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. За відсутність такого документа передбачено відповідальність у вигляді накладання штрафу.

Розмір штрафу

Відсутність або відмова пред’являти військово-облікові документи свідчить про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене у час дії воєнного стану.

Особа, яка вчинила таке правопорушення, притягується до адміністративної відповідальності. На неї накладається штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Зауважимо, рішення щодо накладення такого штрафу приймає виключно очільник ТЦК.

Раніше ми писали, що робити, якщо військовий квиток було втрачено та чи загрожує штраф.

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