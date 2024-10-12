Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують arrow

Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

12 жовтня 2024 16:12
Артем Кругленко - Редактор
Штраф за відсутність військового квитка у 2024 року
Перевірка документів чоловіка. Ілюстративне фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор

Військовий квиток визначає приналежність особи до виконання військового обов’язку. Його видають у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Проте яким буде штраф, якщо немає військового квитка?

Про це читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також:

Штраф за відсутність військового квитка 2024

Всі військовозобов’язані особи повинні мати при собі військово-обліковий документ згідно з законом про посилення мобілізації в Україні, який було прийнято 18 травня.

Кожна військовозобов’язана особа повинна мати при собі військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. За відсутність такого документа передбачено відповідальність у вигляді накладання штрафу.

Розмір штрафу

Відсутність або відмова пред’являти військово-облікові документи свідчить про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене у час дії воєнного стану.

Особа, яка вчинила таке правопорушення, притягується до адміністративної відповідальності. На неї накладається штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Зауважимо, рішення щодо накладення такого штрафу приймає виключно очільник ТЦК.

Раніше ми писали, що робити, якщо військовий квиток було втрачено та чи загрожує штраф. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо ТЦК вилучили військовий квиток.

Україна штраф мобілізація документи ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:14 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15:53 Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

15:46 На Миколаївщині виправдали любительку "руського миру" — подробиці

15:38 Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:31 Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу

15:25 Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

15:14 Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

15:03 У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

14:58 Посилення оборони та ППО — Зеленський підсумував зустрічі з партнерами з Європи

16:14 Розвідка НАТО прибула до Чорного моря — авіація уже біля берегів Одещини

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

15:53 Заробіток в Тік Ток — скільки можна отримати за перегляди

15:46 На Миколаївщині виправдали любительку "руського миру" — подробиці

15:38 Зимове переведення годинника — чому це станеться востаннє в Україні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

15:31 Українські та грузинські вболівальники влаштували бійку після матчу

15:25 Мобілізація у жовтні — кого можуть призвати лише за згодою

15:14 Ближче до депутатів — огляд вакансій в одеській мерії

15:03 У Львові працівники ТЦК роздавали повістки у стриптиз-клубі

14:58 Посилення оборони та ППО — Зеленський підсумував зустрічі з партнерами з Європи

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник