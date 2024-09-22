ТЦК забрали військовий квиток — що робити

Працівник ТЦК та військовозобов'язаний чоловік. Скриншот з відео на Youtube

В Україні продовжується воєнний стан, а це означає, що всі військовозобов'язані чоловіки повинні носити з собою військово-обліковий документ. Проте існують випадки, коли представники ТЦК намагаються вилучати документ, у зв'язку з чим українці задаються питанням, а чи законно це.

Відповідь на таке запитання дав адвокат Ростислав Кравець на сайті свого адвокатського об'єднання.

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Чи законною є ця процедура

Правозахисник підкреслює, що ТЦК не мають законних підстав для вилучення військових квитків, оскільки цей документ підтверджує статус призовника чи військовозобов'язаного. У разі вилучення квитка працівники ТЦК повинні надати тимчасове посвідчення на час, поки документ не повернуть.

Чому існують випадки вилучення військових квитків

Адвокат пояснює, що іноді співробітники ТЦК вилучають військово-облікові документи для того, щоб змусити людину з'явитися до центру комплектування. Відсутність військового квитка може створити для громадянина правові проблеми, і цей інструмент може використовуватися для тиску на військовозобов'язаних.

Що робити, якщо у вас вилучили військовий квиток

У разі вилучення військового квитка адвокат рекомендує вимагати письмове підтвердження, щоб уникнути штрафу за втрату документа (від 510 до 850 грн). Якщо відмовляються видати тимчасове посвідчення або не пояснюють причину вилучення, слід звертатися до вищих інстанцій, таких як керівництво ТЦК, Міністерство оборони або Державне бюро розслідувань.