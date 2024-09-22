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Адвокат объяснил, что делать, если ТЦК изъяли военный билет

22 сентября 2024 04:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
ТЦК забрали военный билет — что делать
Работник ТЦК и мужчина. Скриншот с видео на Youtube
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается военное положение, а это значит, что все военнообязанные мужчины должны носить с собой военно-учетный документ. Однако существуют случаи, когда представители ТЦК пытаются изымать документ, в связи с чем украинцы задаются вопросом, законно ли это.

Ответ на такой вопрос дал адвокат Ростислав Кравец на сайте адвокатского объединения.

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Правозащитник подчеркивает, что у ТЦК нет законных оснований для изъятия военных билетов, поскольку этот документ подтверждает статус призывника или военнообязанного. В случае изъятия билета работники ТЦК должны предоставить временное удостоверение на время, пока документ не будет возвращен.

Почему существуют случаи изъятия военных билетов

Адвокат объясняет, что иногда сотрудники ТЦК изымают военно-учетные документы для того, чтобы заставить человека явиться в центр комплектования. Отсутствие военного билета может создать для гражданина правовые проблемы, и этот инструмент может использоваться для давления на военнообязанных.

Что делать, если у вас изъяли военный билет

В случае изъятия военного билета, адвокат рекомендует требовать письменное подтверждение, чтобы избежать штрафа за потерю документа (от 510 до 850 грн). Если отказываются выдать временное удостоверение или не объясняют причину изъятия, следует обращаться в высшие инстанции, такие как руководство ТЦК, Министерство обороны или Государственное бюро расследований.

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