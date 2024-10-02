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Втрата військового квитка — як відновити та яким буде штраф

2 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Як поновити військовий квиток і яким буде штраф за його втрату
Військовий квиток бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Артем Кругленко - Редактор

Військовий квиток — один з найважливіших документів у воєнний час. Це стосується як військовозобов'язаних, так і бійців ЗСУ, але через втрату цього документу у багатьох можуть виникнути питання щодо його відновлення.  

Про всі нюанси інформує Донецький обласний ТЦК та СП.

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За яких умов можна відновити військовий квиток

Згідно з даними цієї установи, повторно військовий квиток можуть видати за таких умов:

  • псування військового квитка;
  • втрата чи псування під час стихійного лиха;
  • втрата або викрадення військового квитка;
  • зміна прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста).

Повторно військовий квиток може бути виданий тільки за рішенням керівника відповідного ТЦК та СП на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста). Виключення діє лише для співробітників Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки. 

Як відновити військовий квиток

Щоб відновити свій військовий квиток бійці ЗСУ можуть звернутися до свого командира. Військовозобов’язані та резервісти можуть звернутися одразу до начальника ТЦК та СП за місцем реєстрації. У відповідній заяві вони також пояснюють обставини втрати документа.

Якщо причиною відновлення документа є зміна прізвища чи імені, то треба надати новий паспорт громадянина України.

При втраті військового квитка бійцем ЗСУ командир військової частини має призначити службове розслідування. Після його завершення збирається такий пакет документів:

  • заява/рапорт, у якій вказано обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу;
  • паспорт;
  • матове фото 3х4 см без куточка;
  • пошкоджений документ або його залишки (за наявності);
  • витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Штраф за втрату військового квитка

За умисно зіпсований або недбало збережений військовий квиток треба заплатити штраф від 510 до 850 грн. При повторному правопорушенні протягом року чи його вчиненні в особливий період сума штрафу становить від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, ми писали про те, які покарання для роботодавців передбачені за незбереження робочого місця за мобілізованим працівником.

Додамо, ми повідомляли, скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік.

ЗСУ воєнний стан військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ

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