Как восстановить военный билет и каким будет штраф за его потерю

Военный билет бойца ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Военный билет — один из важнейших документов в военное время. Это касается как военнообязанных, так и бойцов ВСУ, но из-за потери этого документа у многих могут возникнуть вопросы его восстановления.

Обо всех нюансах информирует Донецкий областной ТЦК и СП.

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Согласно данным этого учреждения, повторно военный билет могут выдать при следующих условиях:

порча военного билета;

потеря или порча во время стихийного бедствия;

потеря или похищение военного билета;

смена фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста).

Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП из личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста). Исключение действует только для сотрудников Службы безопасности и Службы внешней разведки.

Как восстановить военный билет

Чтобы восстановить свой военный билет, бойцы ВСУ могут обратиться к своему командиру. Военнообязанные и резервисты могут обратиться к начальнику ТЦК и СП по месту регистрации. В заявлении они также объясняют обставить потери документа.

Если причина восстановления документа — смена фамилии или имени, то нужно предоставить новый паспорт гражданина Украины.

При потере военного билета бойцом ВСУ командир воинской части должен назначить служебное расследование. После его завершения собирается следующий пакет документов:

заявление/рапорт, в котором указаны обстоятельства потери военного билета и просьба о его выдаче;

паспорт;

матовое фото 3х4 см без уголка;

поврежденный документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян).

Штраф за потерю военного билета

За преднамеренно испорченный или небрежно сохраненный военный билет нужно заплатить штраф от 510 до 850 грн. При повторном правонарушении за год или его совершении в особый период сумма штрафа составляет от 850 до 1700 грн.

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