Штраф за отсутствие военного билета в 2024 году

Проверка документов мужчины. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК и СП

Военный билет определяет принадлежность лица к исполнению воинского долга. Его выдают в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Однако каков будет штраф, если нет военного билета?

Об этом читайте в материале Фактов ICTV.

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Штраф за отсутствие военного билета 2024

Все военнообязанные лица должны иметь при себе военно-учетный документ по закону об усилении мобилизации в Украине, принятом 18 мая.

Каждое военнообязанное лицо должно иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. За отсутствие такого документа предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа.

Размер штрафа

Отсутствие или отказ предъявлять военно-учетные документы свидетельствуют о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенном во время действия военного положения.

Лицо, совершившее такое правонарушение, привлекается к административной ответственности. На нее налагается штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Отметим, что решение о наложении такого штрафа принимает исключительно глава ТЦК.

Раньше мы писали, что делать, если военный билет был потерян и грозит ли штраф.

Напомним, мы сообщали, что делать, если ТЦК изъяли военный билет.