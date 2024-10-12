Штраф за отсутствие военного билета в 2024 году

Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают
Военный билет определяет принадлежность лица к исполнению воинского долга. Его выдают в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Однако каков будет штраф, если нет военного билета?
Об этом читайте в материале Фактов ICTV.
Штраф за отсутствие военного билета 2024
Все военнообязанные лица должны иметь при себе военно-учетный документ по закону об усилении мобилизации в Украине, принятом 18 мая.
Каждое военнообязанное лицо должно иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. За отсутствие такого документа предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа.
Размер штрафа
Отсутствие или отказ предъявлять военно-учетные документы свидетельствуют о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенном во время действия военного положения.
Лицо, совершившее такое правонарушение, привлекается к административной ответственности. На нее налагается штраф от 17 000 до 25 500 грн.
Отметим, что решение о наложении такого штрафа принимает исключительно глава ТЦК.
Раньше мы писали, что делать, если военный билет был потерян и грозит ли штраф.
Напомним, мы сообщали, что делать, если ТЦК изъяли военный билет.
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