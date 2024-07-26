Ігнорування штрафів за неоновлення даних в ТЦК може призвести до серйозних наслідків — коли потрібно сплатити

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Згідно із законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військової служби, мобілізації та військового обліку, чоловіки віком від 18 до 60 років мали 60 днів для оновлення своїх військово-облікових даних в територіальному центрі комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП). За невиконання цієї вимоги передбачені штрафи, які необхідно сплатити у визначений термін.

Про це йдеться в тексті відповідного закону.

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Штрафи за неоновлення даних

Якщо військовозобов'язаний громадянин не оновив дані до 16 липня 2024 року, йому загрожує штраф: 17 тис. грн за перше порушення і 25 тис. грн за повторне.

Важливо зазначити, що штрафи за порушення військового обліку не нараховуються автоматично, тому деякі чоловіки можуть ще встигнути оновити дані після 17 липня без штрафу.

Коли треба сплатити штраф

Якщо особа, що ухиляється, вже отримала штраф за неоновлення даних, їй потрібно сплатити його протягом 15 днів з моменту вручення постанови про накладення штрафу. У разі оскарження постанови штраф слід сплатити не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Якщо боржник проігнорує штраф, відповідні служби можуть стягнути з його рахунків суму, удвічі більшу за розмір штрафу.

Як стягуватимуть штрафи з осіб без роботи і майна

Штрафи за неоновлення даних будуть стягувати наступним чином:

ТЦК та СП, ймовірно, спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий є;

якщо на рахунку немає коштів, то співробітники ТЦК можуть звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного;

якщо сума штрафів особи становитиме більше 160 тис. грн — у нього можуть конфіскувати житло.

Що ще треба знати

Нагадаємо, після ухвалення закону про посилення мобілізації багато чоловіків вирішили оновити свої дані у ТЦК. Але деякі військовозобов'язані отримували штрафи від військкомату за те, що порушили правила обліку у минулому.

Ми також писали, що речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що в регіоні почали виписувати штрафи військовозобов'язаним, які не оновили свої військово-облікові дані після 16 липня. Однак він уточнив, якщо ж громадяни прийшли оновити дані самостійно, до них будуть більш поблажливими.