Игнорирование штрафов за необновление данных в ТЦК может привести к серьезным последствиям — когда нужно оплатить

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Согласно закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о военной службе, мобилизации и военном учете, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имели 60 дней для обновления своих военно-учетных данных в территориальном центре комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). За невыполнение этого требования предусмотрены штрафы, которые необходимо уплатить в срок.

Об этом говорится в тексте соответствующего закона.

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Штрафы за необновление данных

Если военнообязанный гражданин не обновил данные до 16 июля 2024 года, ему грозит штраф: 17 тыс. грн за первое нарушение и 25 тыс. грн за повторное.

Важно отметить, что штрафы за нарушение военного учета не начисляются автоматически, поэтому некоторые мужчины могут успеть обновить данные после 17 июля без штрафа.

Когда нужно оплатить штраф

Если уклоняющийся уже получил штраф за необновление данных, ему нужно уплатить его в течение 15 дней с момента вручения постановления о наложении штрафа. В случае обжалования постановления штраф следует оплатить не позднее 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если должник проигнорирует штраф, соответствующие службы могут взыскать с его счетов сумму, вдвое больше размера штрафа.

Как будут взиматься штрафы с лиц без работы и имущества

Штрафы за необновление данных будут взиматься следующим образом:

ТЦК и СП, вероятно, попытаются взыскать штраф с банковского счета военнообязанного, если таковой есть;

если на счете нет средств, то сотрудники ТЦК могут обратиться в суд с иском о взыскании штрафа с имущества военнообязанного;

если сумма штрафов будет составлять более 160 тыс. грн — у него могут конфисковать жилье.

Что еще нужно знать

Напомним, после принятия закона об усилении мобилизации многие мужчины решили обновить свои данные в ТЦК. Но некоторые военнообязанные получали штрафы от военкомата за нарушение правил учета в прошлом.

Мы также писали, что спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что в регионе начали выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои военно-учетные данные после 16 июля. Однако он уточнил, если же граждане пришли обновить данные самостоятельно, к ним будут более снисходительны.