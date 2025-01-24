Штраф за неоновлені військово-облікові дані - коли штраф є незаконним

Призовники стають на облік в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Штрафи від територіального центру комплектування за порушення військового обліку іноді бувають незаконними. Це, зокрема, стосується випадків, коли призовника звинувачують у неоновленні військово-облікових даних, хоча він був взятий на облік саме в період загального оновлення даних.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернулися батьки 17-річного призовника, у якого, як заявили в ТЦК, є несплачений штраф за не оновлені військово-облікові дані.

Батьки наголосили, що їхній син тільки у червні минулого, 2024-го року став на військовий облік — при цьому зробивши це у період, коли, згідно із новим законом, відбувався процес загального оновлення військово-облікових даних.

Чому штраф від ТЦК незаконний

Адвокат Юрій Айвазян заявив, що такий штраф є незаконним, і пояснив, чому саме ТЦК не мав права виписувати штраф.

"Якщо сина взяли на облік саме 11 червня 2024 року, та він пройшов ВЛК й отримав новий ВОД, то про жоден штраф за неоновлення даних мова йти не може, оскільки оновлення даних, по суті, відбулося протягом періоду, в який вимагалося законом, тобто між 16 травня та 16 липня 2024 року", — підкреслив юрист.

Таким чином, ті громадяни, які стали на облік в період загального оновлення даних — не повинні були робити жодних додаткових процедур, і штраф за нібито не оновлені дані їм не мали права виписувати.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, для кого штрафи за порушення військового обліку є найбільшими.

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