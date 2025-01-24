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Штраф за необновление данных — когда он незаконен

24 января 2025 07:29
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф за необновленные военно-учетные данные - когда штраф является незаконным
Призывники становятся на учет в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Штрафы от территориального центра комплектования за нарушение воинского учета иногда бывают незаконными. Это, в частности, касается случаев, когда призывника обвиняют в необновлении военно-учетных данных, хотя он был взят на учет именно в период общего обновления данных.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратились родители 17-летнего призывника, у которого, как заявили в ТЦК, есть неоплаченный штраф за не обновленные военно-учетные данные.

Родители отметили, что их сын только в июне прошлого, 2024-го года стал на воинский учет — при этом сделав это в период, когда, согласно новому закону, происходил процесс общего обновления военно-учетных данных.

Почему штраф от ТЦК незаконен

Адвокат Юрий Айвазян заявил, что такой штраф является незаконным, и объяснил, почему именно ТЦК не имел права выписывать штраф.

"Если сына взяли на учет именно 11 июня 2024 года, и он прошел ВВК и получил новый ВУД, то ни о каком штрафе за необновление данных речь идти не может, поскольку обновление данных, по сути, произошло в течение периода, в который требовалось законом, то есть между 16 мая и 16 июля 2024 года", — подчеркнул юрист.

Таким образом, те граждане, которые стали на учет в период общего обновления данных - не должны были делать никаких дополнительных процедур, и штраф за якобы не обновленные данные им не имели права выписывать.

Напомним, мы писали ранее о том, для кого штрафы за нарушение воинского учета являются самыми большими.

Также мы сообщали о том, как проверить наличие штрафа от ТЦК.

штрафы военный учет ТЦК и СП военнообязанные призывник

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11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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