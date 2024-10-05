Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Штраф від ТЦК — за які порушення доведеться заплатити вдвічі більше arrow

Штраф від ТЦК — за які порушення доведеться заплатити вдвічі більше

5 жовтня 2024 14:55
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Штрафи за порушення правил закону про мобілізацію — що треба знати
Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З набуттям чинності нового закону про мобілізацію вступили в силу зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з новими нормами, розміри штрафів за порушення правил військового обліку значно зросли.

Про це розповів адвокат Роман Кичко "Українському радіо".

Читайте також:

Детальніше про штрафи

Тепер військовозобов’язані, які не оновили свої військово-облікові дані вчасно, не стали на облік у військкоматі або проігнорували повістку, підлягають штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Однак, за словами адвоката, це не є максимальним розміром штрафу.

"Це не завжди може бути 17 тисяч, якщо людина його не сплачує", — сказав юрист.

Він підкреслив, що якщо штраф накладено, а порушник не сплатить його з будь-яких причин протягом 15 днів, працівники ТЦК передають матеріали про адміністративне правопорушення до виконавчої служби. У такому випадку розмір штрафу збільшується удвічі.

Що вважають порушенням правил військового обліку

Згідно з законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і "Про військовий обов’язок і військову службу", громадяни, які ухиляються від призову чи військового обліку, підлягають адміністративній та кримінальній відповідальності, що визначається залежно від характеру скоєного правопорушення.

До порушень правил військового обліку, які підпадають під склад адміністративного правопорушення, відносяться:

  • неперебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
  • неприбуття за викликом ТЦК для постановки на військовий облік;
  • неоформлення військово-облікових документів;
  • зміна місця проживання під час війни без дозволу ТЦК.

Штрафи будуть накладатися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через рік з часу його вчинення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні передбачені штрафні санкції за порушення правил військового обліку. Нерідко українці віком від 30 років отримують штрафи за неоновлене приписне посвідчення, яке вони мали замінити на військово-обліковий документ при досягнення 25 чи 27-річного віку.

Ми також писали, що самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство — одній з найтяжчих злочинів для військових, за які суди будуть карати дуже жорстко. Покаранням можуть бути як великі штрафи, так навіть 10 років позбавлення волі.  

штраф штрафи військовий облік мобілізація ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК