Штрафи за порушення правил закону про мобілізацію — що треба знати

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

З набуттям чинності нового закону про мобілізацію вступили в силу зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з новими нормами, розміри штрафів за порушення правил військового обліку значно зросли.

Про це розповів адвокат Роман Кичко "Українському радіо".

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Детальніше про штрафи

Тепер військовозобов’язані, які не оновили свої військово-облікові дані вчасно, не стали на облік у військкоматі або проігнорували повістку, підлягають штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. Однак, за словами адвоката, це не є максимальним розміром штрафу.

"Це не завжди може бути 17 тисяч, якщо людина його не сплачує", — сказав юрист.

Він підкреслив, що якщо штраф накладено, а порушник не сплатить його з будь-яких причин протягом 15 днів, працівники ТЦК передають матеріали про адміністративне правопорушення до виконавчої служби. У такому випадку розмір штрафу збільшується удвічі.

Що вважають порушенням правил військового обліку

Згідно з законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і "Про військовий обов’язок і військову службу", громадяни, які ухиляються від призову чи військового обліку, підлягають адміністративній та кримінальній відповідальності, що визначається залежно від характеру скоєного правопорушення.

До порушень правил військового обліку, які підпадають під склад адміністративного правопорушення, відносяться:

неперебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

неприбуття за викликом ТЦК для постановки на військовий облік;

неоформлення військово-облікових документів;

зміна місця проживання під час війни без дозволу ТЦК.

Штрафи будуть накладатися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через рік з часу його вчинення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні передбачені штрафні санкції за порушення правил військового обліку. Нерідко українці віком від 30 років отримують штрафи за неоновлене приписне посвідчення, яке вони мали замінити на військово-обліковий документ при досягнення 25 чи 27-річного віку.

Ми також писали, що самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство — одній з найтяжчих злочинів для військових, за які суди будуть карати дуже жорстко. Покаранням можуть бути як великі штрафи, так навіть 10 років позбавлення волі.