Депутати хочуть більш жорстко карати за СЗЧ та дезертирство

Тюрма. Ілюстративне фото: УНІАН

Самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство — одній з найтяжчих злочинів для військових, за які суди будуть карати дуже жорстко. Покаранням можуть бути як великі штрафи, так навіть 10 років позбавлення волі.

Про всі нюанси покарання за подібні вчинки, які хочуть прийняти депутати, інформують Новини PRO.

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Оскільки за цей рік було зареєстровано понад 10 тисяч подібних випадків, нардепи вирішили зробити покарання для військових, що самовільно покидають свої частини, більш жорсткими.

Новий законопроєкт, що зараз розглядається у Верховній Раді, за перше порушення такого плану дозволяє уникнути покарання, якщо військовий до завершення досудового розслідування самостійно повідомить слідчого чи прокурора про своє бажання повернутися до військової частини або місця служби. Але необхідно буде отримати письмову згоду від командира.

В цілому, депутати зараз розглядають широкі межі покарань за СЗЧ та дезертирство. Наприклад, за подібний вчинок під час навчальних зборів передбачено штраф від 8 до 17 тисяч гривень. Якщо ж це трапилося в особливий період, але не під час воєнного стану, то штраф може складати від 17 до 34 тисяч гривень, або покарання у вигляді тримання на гауптвахті від 10 до 15 діб.

У випадку, якщо військовослужбовець строкової служби залишає частину без дозволу, його можуть покарати затриманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі до трьох років. Якщо військовий відсутній понад 10 днів, але менше місяця, можливе покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тисяч гривень, обмеження волі до двох років або позбавлення волі до трьох років.

За відсутність на службі понад місяць передбачено позбавлення волі від 2 до 5 років. Під час воєнного стану або за невчасне повернення до частини без поважних причин — покарання ще суворіше: від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми пояснювали різницю між самовільним залишенням частини та дезертирством.

Додамо, нардеп Руслан Горбенко заявив, що в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії понад 80 тисяч українських військових самовільно залишили частину. Він припускає, що це пов'язано з психологічними травмами у бійців.