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Большие штрафы и годы тюрьмы — что будет за самовольное оставление воинской части

3 октября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Депутаты хотят более жестко наказывать за СОЧ и дезертирство
Тюрьма. Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

Самовольное оставление воинской части (СОЧ) и дезертирство — одно из самых тяжких преступлений для военных, за которые суды будут наказывать очень жестко. Наказанием могут быть как большие штрафы, так и даже 10 лет лишения свободы.

Обо всех нюансах наказания за подобные поступки, которые хотят принять депутаты, информируют Новости PRO.

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Поскольку за этот год было зарегистрировано более 10 тысяч подобных случаев, нардепы решили сделать наказание для самовольно покидающих свои части военных более жесткими.

Новый законопроект, рассматриваемый сейчас в Верховной Раде, за первое нарушение такого плана позволяет избежать наказания, если военный до завершения досудебного расследования самостоятельно сообщит следователю или прокурору о своем желании вернуться в воинскую часть или место службы. Но нужно будет получить письменное согласие от командира.

В целом депутаты сейчас рассматривают широкие пределы наказаний за СОЧ и дезертирство. К примеру, за подобный поступок во время учебного сбора предусмотрен штраф от 8 до 17 тысяч гривен. Если же это произошло в особый период, но не во время военного положения, то штраф может составлять от 17 до 34 тысяч гривен, или наказание в виде содержания на гауптвахте от 10 до 15 суток.

В случае, если военнослужащий срочной службы оставляет часть без разрешения, его могут наказать задержанием в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет или лишением свободы до трех лет. Если военный отсутствует более 10 дней, но меньше месяца, возможно наказание в виде штрафа от 17 до 68 тысяч гривен, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы до трех лет.

За отсутствие на службе более месяца предусмотрено лишение свободы от 2 до 5 лет. Во время военного положения или за несвоевременное возвращение в часть без уважительных причин — наказание еще строже: от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мы объясняли разницу между самовольным оставлением части и дезертирством.

Добавим, нардеп Руслан Горбенко заявил, что в Украине с момента полномасштабного вторжения России более 80 тысяч украинских военных самовольно покинули часть. Он предполагает, что это связано с психологическими травмами бойцов.

суд ВСУ штрафы военное положение война в Украине дезертир СОЧ

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