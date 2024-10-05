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Штраф от ТЦК — за какие нарушения придется заплатить вдвое больше

5 октября 2024 14:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штрафы за нарушение правил закона о мобилизации — что нужно знать
Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Согласно новым нормам, размеры штрафов за нарушение правил военного учета значительно выросли.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко "Украинскому радио".

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Теперь военнообязанные, которые не обновили свои военно-учетные данные вовремя, не встали на учет в военкомате или проигнорировали повестку, подлежат штрафу в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Однако, по словам адвоката, это не максимальный размер штрафа.

"Это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит", — сказал юрист.

Он подчеркнул, что если штраф наложен, а нарушитель не оплатит его по какой-либо причине в течение 15 дней, работники ТЦК передают материалы об административном правонарушении в исполнительную службу. В таком случае размер штрафа увеличивается вдвое.

Что считают нарушением правил военного учета

Согласно законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе", уклоняющиеся от призыва или военного учета граждане подлежат административной и уголовной ответственности, определяемой в зависимости от характера совершенного правонарушения.

К нарушениям правил военного учета, подпадающих под состав административного правонарушения, относятся:

  • несостояние на учете по месту жительства, работы или учебы;
  • неприбытие по вызову ТЦК для постановки на военный учет;
  • неоформление военно-учетных документов;
  • смена места жительства во время войны без разрешения ТЦК.

Штрафы будут налагаться в течение трех месяцев с момента выявления правонарушения, но не позднее чем через год с момента его совершения.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине предусмотрены штрафные санкции за нарушение правил военного учета. Нередко украинцы в возрасте от 30 лет получают штрафы за необновленное приписное удостоверение, которое они должны были заменить военно-учетным документом при достижении 25 или 27-летнего возраста.

Мы также писали, что самовольное уход от воинской части (СЗЧ) и дезертирство — одно из самых тяжких преступлений для военных, за которые суды будут наказывать очень жестко. Наказанием могут быть как большие штрафы, так и 10 лет лишения свободы.

штраф штрафы военный учет мобилизация ТЦК и СП

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