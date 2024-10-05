Чи мають право штрафувати за застаріле приписне — поради юриста

Військовий квиток. Фото: УНІАН

В Україні триває мобілізація. Зокрема, передбачені штрафні санкції за порушення правил військового обліку. Нерідко українці віком від 30 років отримують штрафи за неоновлене приписне посвідчення, яке вони мали замінити на військово-обліковий документ при досягнення 25 чи 27-річного віку.

Адвокат Володимир Крекотень пояснив нюанс щодо законності таких штрафів.

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Адвокат пояснив, що є два важливі аргументи, які стають вирішальними у суді при оскарженні штрафів.

"Потрібно розуміти дуже важливий аргумент — закон про відповідальність не має зворотньої дії в часі, тобто штраф може бути не 17 тисяч, а той, який був, коли вам було на той час 25 чи 27 років", — пояснив він.

Також він додав, що відповідальність за таке порушення може, згідно із законом, настати не пізніше, ніж через рік з моменту вчинення.

"Тобто строк притягнення до відповідальності один рік. Якщо з моменту настання 25 чи 27 років пройшло більше років, то взагалі не мають права застосовувати таку постанову", — сказав адвокат.

Зазначимо, що у судовій практиці вже є такі випадки. Нагадаємо, ми писали, що у Вінниці чоловік звернувся до суду з вимогою скасувати накладений на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень від ТЦК, бо він нібито не встав на облік у 2007 році.

Також ми розповідали про те, як діяти, якщо у ТЦК порушують права, б'ють та забирають засоби зв'язку.