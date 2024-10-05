Имеют ли право штрафовать за устаревшее приписное — советы юриста

Военный билет. Фото: УНИАН

В Украине идет мобилизация. В частности, предусмотрены штрафные санкции за нарушение правил военного учета. Нередко украинцы в возрасте от 30 лет получают штрафы за необновленное приписное удостоверение, которое они должны были заменить военно-учетным документом при достижении 25 или 27-летнего возраста.

Адвокат Владимир Крекотень объяснил нюанс по законности таких штрафов.

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Адвокат объяснил, что есть два важных аргумента, которые становятся решающими в суде при обжаловании штрафов.

"Нужно понимать очень важный аргумент — закон об ответственности не имеет обратного действия во времени, то есть штраф может быть не 17 тысяч, а тот, который был, когда вам было в то время 25 или 27 лет", — пояснил он.

Также он добавил, что ответственность за такое нарушение может по закону наступить не позднее, чем через год с момента совершения.

"То есть срок привлечения к ответственности один год. Если с момента наступления 25 или 27 лет прошло больше лет, то вообще не имеют права применять такое постановление", — сказал адвокат.

Отметим, что в судебной практике уже есть такие случаи. Напомним, мы писали, что в Виннице мужчина обратился в суд с требованием отменить наложенный на него штраф в размере 17 тысяч гривен от ТЦК, потому что он якобы не встал на учет в 2007 году.

Также мы рассказывали о том, как действовать, если в ТЦК нарушают права, избивают и забирают средства связи.