Штрафи за порушення військового обліку - сума штрафу, зміни

Штраф за порушення правил військового обліку змінюється залежно від того, коли цей штраф буде сплачений. Юристи розповіли про найнижчу і найвищу межу розміру штрафу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Найменший штраф за порушення військового обліку

Територіальний центр комплектування має право накладати адміністративне стягнення, тобто штраф, на порушників правил військового обліку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як може змінюватися розмір цього штрафу залежно від обставин.

"Якщо Ви направите заяву про визнання правопорушення, то після того повинні будете сплатити штраф у сумі 8500 гривень", — окреслив найнижчу межу штрафу юрист.

"Якщо не сплатите вчасно, то потім вже прийдеться сплачувати 17 000 гривень", — підкреслив Айвазян.

Найвища межа штрафу ТЦК

Адвокат розповів, що відбудеться далі за умови несплати штрафу.

"Якщо ж ви не сплатите і 17 000 гривень, то надалі постанова потрапить до виконавчої служби — і Ви вже будете винні майже 40 000 гривень", — зазначив Юрій Айвазян.

При цьому першочергово виконавча служба накладе арешт на рахунки порушника.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна дізнатися про наявність штрафу на порталі "Дія".

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації штраф, накладений територіальним центром комплектування, має зникнути автоматично.