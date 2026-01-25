Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Штраф від ТЦК — три варіанти суми сплати у січні

Штраф від ТЦК — три варіанти суми сплати у січні

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 05:44
Штрафи за порушення військового обліку - сума штрафу, зміни
Співробітники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Штраф за порушення правил військового обліку змінюється залежно від того, коли цей штраф буде сплачений. Юристи розповіли про найнижчу і найвищу межу розміру штрафу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Найменший штраф за порушення військового обліку

Територіальний центр комплектування має право накладати адміністративне стягнення, тобто штраф, на порушників правил військового обліку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як може змінюватися розмір цього штрафу залежно від обставин.

"Якщо Ви направите заяву про визнання правопорушення, то після того повинні будете сплатити штраф у сумі 8500 гривень", — окреслив найнижчу межу штрафу юрист.

"Якщо не сплатите вчасно, то потім вже прийдеться сплачувати 17 000 гривень", — підкреслив Айвазян.

Найвища межа штрафу ТЦК

Адвокат розповів, що відбудеться далі за умови несплати штрафу.

"Якщо ж ви не сплатите і 17 000 гривень, то надалі постанова потрапить до виконавчої служби — і Ви вже будете винні майже 40 000 гривень", — зазначив Юрій Айвазян.

При цьому першочергово виконавча служба накладе арешт на рахунки порушника.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна дізнатися про наявність штрафу на порталі "Дія".

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації штраф, накладений територіальним центром комплектування, має зникнути автоматично.

штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані блокування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації