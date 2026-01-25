Штрафы за нарушение воинского учета - сумма штрафа, изменения

Сотрудники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Штраф за нарушение правил воинского учета меняется в зависимости от того, когда этот штраф будет уплачен. Юристы рассказали о самой низкой и самой высокой границе размера штрафа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Самый маленький штраф за нарушение воинского учета

Территориальный центр комплектования имеет право накладывать административное взыскание, то есть штраф, на нарушителей правил воинского учета.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как может меняться размер этого штрафа в зависимости от обстоятельств.

"Если Вы направите заявление о признании правонарушения, то после этого должны будете оплатить штраф в сумме 8500 гривен", — очертил самую низкую границу штрафа юрист.

"Если не оплатите вовремя, то потом уже придется платить 17 000 гривен", — подчеркнул Айвазян.

Самый высокий предел штрафа ТЦК

Адвокат рассказал, что произойдет дальше при условии неуплаты штрафа.

"Если же вы не оплатите и 17 000 гривен, то в дальнейшем постановление попадет в исполнительную службу — и Вы уже будете должны почти 40 000 гривен", — отметил Юрий Айвазян.

При этом в первую очередь исполнительная служба наложит арест на счета нарушителя.

