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Головна Військова економіка Штраф у "Резерв+" — які умови отримання знижки у 50% при оплаті

Штраф у "Резерв+" — які умови отримання знижки у 50% при оплаті

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 06:27
Знижку у 50% за неоновлення даних можна отримати у Резерв+, але є деякі умови
Застосунок "Резерв+" та військовий квиток. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні запровадили можливість оплату штрафів за порушення правил військового обліку без візиту до ТЦК. Заплатити штраф можна через додаток "Резерв+" причому, якщо вкластись в спеціальний термін, заплатити доведеться всього 50% від суми штрафу.

Про нюанси такої оплати повідомляє Волинський обласний ТЦК.

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Як правильно заплатити штраф через "Резерв+"

Як зазначається у дописі ТЦК, ця послуга зі знижкою у 50% доступна військовозобов'язаним, які не оновили свої дані до 16 липня 2024 року. Сплата штрафу дозволяє швидко закрити адміністративну справу та прибрати червону позначку порушення з особистого профілю в додатку.

Наразі ця функціональність доступна лише для сплати штрафів за несвоєчасне уточнення даних. Проте, у найближчому майбутньому планується розширення сервісу на інші типи порушень військового обліку.

Який порядок оплати штрафу у "Резерв+"

  • оновіть додаток "Резерв+" до останньої версії;
  • перейдіть до розділу "Штрафи онлайн";
  • подайте заяву про визнання порушення. Рішення територіального центру комплектування надходитиме протягом трьох днів;
  • оплатіть штраф у розмірі 8500 гривень (50% від повної суми).

Важливо врахувати, що оплата штрафу зі знижкою можлива протягом 20 днів. У наступні 20 днів доведеться сплатити повну суму штрафу — 17000 гривень.

При протермінуванні оплати більше ніж на 40 днів, розмір штрафу збільшиться вдвічі — до 34000 гривень, а справа буде передана до виконавчої служби.

Нагадаємо, працівники ТЦК можуть накладати окремі адміністративні штрафи за кожен факт неявки за повісткою. 

Раніше повідомлялось, який штраф доведеться заплатити за втрату військового квитка. Також розповідали, як його поновити.

штрафи військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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