Скидку в 50% за необновление данных можно получить в Резерв+, но есть некоторые условия

Приложение "Резерв+" и военный билет. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине ввели возможность оплату штрафов за нарушение правил воинского учета без визита в ТЦК. Заплатить штраф можно через приложение "Резерв+" причем, если уложиться в специальный срок, заплатить придется всего 50% от суммы штрафа.

О нюансах такой оплаты сообщает Волынский областной ТЦК.

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Как правильно заплатить штраф через "Резерв+"

Как отмечается в заметке ТЦК, эта услуга со скидкой в 50% доступна военнообязанным, которые не обновили свои данные до 16 июля 2024 года. Уплата штрафа позволяет быстро закрыть административное дело и убрать красную отметку нарушения из личного профиля в приложении.

Сейчас эта функциональность доступна только для уплаты штрафов за несвоевременное уточнение данных. Однако, в ближайшем будущем планируется расширение сервиса на другие типы нарушений воинского учета.

Какой порядок оплаты штрафа в "Резерв+"

обновите приложение "Резерв+" до последней версии;

перейдите в раздел "Штрафы онлайн";

подайте заявление о признании нарушения. Решение территориального центра комплектования будет поступать в течение трех дней;

оплатите штраф в размере 8500 гривен (50% от полной суммы).

Важно учесть, что оплата штрафа со скидкой возможна в течение 20 дней. В следующие 20 дней придется оплатить полную сумму штрафа — 17000 гривен.

При просрочке оплаты более чем на 40 дней, размер штрафа увеличится вдвое — до 34000 гривен, а дело будет передано в исполнительную службу.

Напомним, работники ТЦК могут накладывать отдельные административные штрафы за каждый факт неявки по повестке.

Ранее сообщалось, какой штраф придется заплатить за потерю военного билета. Также рассказывали, как его восстановить.