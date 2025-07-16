Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК — відповідь МОУ

Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК — відповідь МОУ

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 06:27
Що треба зробити, коли сплатив штраф від ТЦК — порада від МОУ
Катерина Черногоренко. Фото: kanaldim.tv

Після сплати штрафу від ТЦК та СП військовозобов'язані мають оновити свої військово-облікові дані. Тих, хто сплачує заборгованість онлайн у застосунку "Резерв+", така вимога теж стосується.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Реклама
Читайте також:

Оновлення військово-облікових даних

Представниця оборонного відомства наголосила, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку щодо оновлення даних. Йти до ТЦК та СП задля цього необов'язково.

"Для тих, хто ще не встиг оновити дані, є зручний спосіб: зробити це в застосунку "Резерв+" без походу до ТЦК. Обов'язок зберігається навіть після сплати штрафу", — наголосила Черногоренко.

Також вона нагадала, що в "Резерв+" можна сплатити штраф із 50% знижкою.

Нагадаємо, відсутність паперового військово-облікового документа  не є підставою для накладення штрафу. Щоправда, за певної умови адміністративне покарання тим, хто не має паперового військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, все ж таки загрожує.

Також ми повідомляли, що впродовж чотирьох днів після сплати штрафу військовозобов'язаного знімають із розшуку. Червона стрічка в застосунку "Резерв+" має зникнути.

Міноборони штраф військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації