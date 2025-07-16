Що треба зробити, коли сплатив штраф від ТЦК — порада від МОУ

Катерина Черногоренко. Фото: kanaldim.tv

Після сплати штрафу від ТЦК та СП військовозобов'язані мають оновити свої військово-облікові дані. Тих, хто сплачує заборгованість онлайн у застосунку "Резерв+", така вимога теж стосується.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Оновлення військово-облікових даних

Представниця оборонного відомства наголосила, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку щодо оновлення даних. Йти до ТЦК та СП задля цього необов'язково.

"Для тих, хто ще не встиг оновити дані, є зручний спосіб: зробити це в застосунку "Резерв+" без походу до ТЦК. Обов'язок зберігається навіть після сплати штрафу", — наголосила Черногоренко.

Також вона нагадала, що в "Резерв+" можна сплатити штраф із 50% знижкою.

Нагадаємо, відсутність паперового військово-облікового документа не є підставою для накладення штрафу. Щоправда, за певної умови адміністративне покарання тим, хто не має паперового військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, все ж таки загрожує.

Також ми повідомляли, що впродовж чотирьох днів після сплати штрафу військовозобов'язаного знімають із розшуку. Червона стрічка в застосунку "Резерв+" має зникнути.