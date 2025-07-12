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Головна ТЦК Відсутність паперового ВОД — чи має ТЦК право оштрафувати

Відсутність паперового ВОД — чи має ТЦК право оштрафувати

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 06:30
Штрафи від ТЦК - чи штрафують за відсутність паперового військово-облікового документу
Військовий квиток громадянина України. Фото: Depositphotos

Відсутність паперового військово-облікового документу не є підставою для накладення штрафу територіальним центром комплектування. Але існує один виняток, коли громадянина без цього документу все ж можуть оштрафувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який не має паперового військово-облікового документу.

Чоловік поцікавився, чи може територіальний центр комплектування його за це оштрафувати.

Він додав, що має електронний варіант ВОД у застосунку "Резерв+".

"Згідно з пунктом 9 постанови КМУ 559 військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Тож за наявності "Резерв+" військовозобов’язаного громадянина без паперового військово-облікового документу не можуть оштрафувати.

Коли без паперового військового квитка оштрафують

Втім, додав Дерій, існує варіант, коли ТЦК все ж може накласти на громадянина штраф з цього питання.

"Для оформлення паперового ВОД вас повинні викликати повісткою, якщо по ній не з’явитесь — то буде штраф", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, навіщо потрібен і як отримати військово-обліковий документ.

Додамо, ми повідомляли про те, які є способи отримання військово-облікового документу.

штраф військовий квиток ТЦК та СП резерв військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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