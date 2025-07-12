Штрафы от ТЦК - штрафуют ли за отсутствие бумажного военно-учетного документа

Военный билет гражданина Украины. Фото: Depositphotos

Отсутствие бумажного военно-учетного документа не является основанием для наложения штрафа территориальным центром комплектования. Но существует одно исключение, когда гражданина без этого документа все же могут оштрафовать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бумажный и электронный ВУД

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который не имеет бумажного военно-учетного документа.

Мужчина поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования его за это оштрафовать.

Он добавил, что имеет электронный вариант ВУД в приложении "Резерв+".

"Согласно пункту 9 постановления КМУ 559 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Поэтому при наличии "Резерв+" военнообязанного гражданина без бумажного военно-учетного документа не могут оштрафовать.

Когда без бумажного военного билета оштрафуют

Впрочем, добавил Дерий, существует вариант, когда ТЦК все же может наложить на гражданина штраф по этому вопросу.

"Для оформления бумажного ВУД вас должны вызвать повесткой, если по ней не явитесь — то будет штраф", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, зачем нужен и как получить военно-учетный документ.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть способы получения военно-учетного документа.