Что надо сделать, когда оплатил штраф от ТЦК — совет от МОУ

Екатерина Черногоренко. Фото: kanaldim.tv

После уплаты штрафа от ТЦК и СП военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Тех, кто платит задолженность онлайн в приложении "Резерв+", такое требование тоже касается.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Обновление военно-учетных данных

Представительница оборонного ведомства отметила, что уплата штрафа не освобождает от обязанности касательно обновления данных. Идти в ТЦК и СП для этого необязательно.

"Для тех, кто еще не успел обновить данные, есть удобный способ: сделать это в приложении "Резерв+" без похода в ТЦК. Обязанность сохраняется даже после уплаты штрафа", — подчеркнула Черногоренко.

Также она напомнила, что в "Резерв+" можно оплатить штраф с 50% скидкой.

Напомним, отсутствие бумажного военно-учетного документа не является основанием для наложения штрафа. Правда, при определенном условии административное наказание тем, кто не имеет бумажного военного билета или временного удостоверения военнообязанного, все же грозит.

Также мы сообщали, что в течение четырех дней после уплаты штрафа военнообязанного снимают с розыска. Красная лента в приложении "Резерв+" должна исчезнуть.