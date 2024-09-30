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Савчук пояснила, чому рідні загиблих військових не можуть отримати компенсації

30 вересня 2024 13:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати родинам загиблих військових — Савчук пояснила, чому люди не отримують компенсації
Народна депутатка України Оксана Савчук. Фото: Дзеркало Медіа
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Родини загиблих добровольців отримують значно менші виплати порівняно з тими, хто служив за контрактом у Збройних силах України (ЗСУ). Для сімей загиблих добровольців виплата становить 2,3 мільйони гривень, тоді як для родин військовослужбовців ЗСУ — 15 мільйонів гривень.

Про це повідомила народна депутатка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 30 вересня.

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Савчук наголосила на необхідності ухвалення парламентом законодавчих змін, які прирівняли б добровольців до військових ЗСУ у плані соціальних виплат.

Депутатка зазначила, що інколи родини як добровольців, так і військових ЗСУ не можуть отримати компенсацій через те, що під час укладання контрактів були неправильно оформлені документи.

"Є родини як і з боку добровольців, так і з боку родин ЗСУ, яких документи, на жаль, були неправильно оформлені, тому родини не можуть отримати відповідний статус і виплати", — сказала вона.

Савчук закликала родини звертатися до всіх можливих органів, включно з Уповноваженим з прав людини, Генеральним штабом та судами.

"Якщо було бойове розпорядження, яке є засекреченим, то тільки суд має право дати дозвіл показати витяг з нього, де вказано, куди було відправлено бійця, який загинув", — додала вона.

Народна депутатка підкреслила, що велика кількість скарг пов’язана саме з бюрократичними труднощами, які заважають родинам загиблих отримати фінансову допомогу.

Нагадаємо, в Україні в разі загибелі військовослужбовця його дружина має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Члени сімей загиблих захисників також можуть отримати одноразову фінансову допомогу від держави.

Ми також писали, що компенсація за загиблого чи зниклого безвісти військовослужбовця надається близьким родичам за державний кошт. При цьому факт розлучення батьків загиблого військового не впливає на виплату компенсації.

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