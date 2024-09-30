Выплаты семьям погибших военных — Савчук объяснила, почему люди не получают компенсацию

Народный депутат Украины Оксана Савчук. Фото: Зеркало Медиа

Семьи погибших добровольцев получают значительно меньшие выплаты по сравнению с служившими по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Для семей погибших добровольцев выплата составляет 2,3 миллиона гривен, тогда как для семей военнослужащих ВСУ – 15 миллионов гривен.

Об этом сообщила народный депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 сентября.

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Неравенство в выплатах для семей погибших военных

Савчук отметила необходимость принятия парламентом законодательных изменений, которые приравняли бы добровольцев к военным ВСУ в плане социальных выплат.

Депутат отметила, что иногда семьи как добровольцев, так и военных ВСУ не могут получить компенсаций из-за того, что при заключении контрактов были неправильно оформлены документы.

"Есть семьи как со стороны добровольцев, так и со стороны семей бойцов ВСУ, которых документы, к сожалению, были неправильно оформлены, поэтому семьи не могут получить соответствующий статус и выплаты", — сказала она.

Савчук призвала семьи обращаться ко всем возможным органам, включая Уполномоченный по правам человека, Генеральный штаб и суды.

"Если было боевое распоряжение, которое является засекреченным, то только суд вправе дать разрешение показать выписку из него, где указано куда был отправлен погибший бойец", — добавила она.

Народный депутат подчеркнула, что большое количество жалоб связано именно с бюрократическими трудностями, которые мешают семьям погибших получить финансовую помощь.

Напомним, в Украине в случае гибели военнослужащего его супруга имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца. Члены семей погибших защитников также могут получить единовременную финансовую помощь от государства.

Мы также писали, что компенсация за погибшего или пропавшего без вести военнослужащего предоставляется близким родственникам за государственный счет. При этом факт развода родителей погибшего военного не влияет на выплату компенсации.