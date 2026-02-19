Відео
Проєкт "На досвіді" — скільки платитимуть інструкторам

Проєкт "На досвіді" — скільки платитимуть інструкторам

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 05:46
Проєкт навчання в ЗСУ На досвіді - зарплата інструкторів проєкту
Мобілізовані військовослужбовці та інструктори під час БЗВП. Колаж: Новини.LIVE

Для покращення підготовки мобілізованих громадян в Україні запускають проєкт "На досвіді". Інструкторами цього проєкту можуть стати як ветерани війни, так і чинні військовослужбовці ЗСУ, які отримають збільшене фінансування порівняно із базовою зарплатою військових у армії.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це інформували на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Проєкт "На досвіді" — навіщо і для кого запускають

В Україні покращують підготовку громадян до військової служби. Причиною є недостатній рівень підготовки мобілізованих після БЗВП.

БЗВП — це процес базової загальної військової підготовки, який відбувається у навчальних центрах ЗСУ після того, як громадян мобілізують і відправлять із ТЦК у армію.

Для цього Міністерство оборони спільно з благодійним фондом "Повернись живим", рекрутинговою платформою Lobby X  та Командуванням Сухопутних військ вирішили запустити спеціальний інструкторський проєкт "На досвіді".

"Мета проєкту — залучити до навчальних центрів  військових та ветеранів, які бажають служити на інструкторських посадах та передавати свої знання та досвід іншим", — пояснили у військовому відомстві.

Гроші та майно, яке отримають інструктори "На досвіді"

У Міноборони наголосили, що учасниками проєкту "На досвіді" можуть стати як ветерани з бойовим досвідом для навчання з БЗВП та інструкторів з різних напрямків (інженерна справа, тактична медицина, вогнева підготовка), так і чинні військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ.

Уже відомі основні деталі забезпечення інструкторів, які працюватимуть у проєкті.

Це, перш за все, грошове фінансування — яке становить 51 тисячу гривень на місяць.

Також, крім фінансової, є і матеріальна складова організації роботи інструкторів — це речове й майнове забезпечення, зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими раніше були виплати для інструкторів у складі Збройних сил України.

Також юристи розповідали про те, які умови висуваються до військовослужбовців та ветеранів, які хочуть працювати інструкторами.

Додамо, ми повідомляли про те, у якій ситуації грошове забезпечення інструкторів у підрозділах Збройних сил України може бути змінене.

Це відбувається за умови нарахування військовослужбовцям-інструкторам додаткових виплат, які можуть варіюватися від 15 до 30 тисяч гривень щомісячно.

ЗСУ ветерани мобілізація підготовка військовослужбовці БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
