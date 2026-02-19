Зарплата инструкторов проекта На досвіді, размер

Мобилизованные военнослужащие и инструкторы во время БОВП. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине запускають проект "На досвіді" для улучшения подготовки мобилизованных граждан. В Министерстве обороны назвали суму выплат для инструкторов этого проекта и то, кто может стать инструктором и готовить военнослужащих в новом формате.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Проект "На досвіді" — цель запуска

В Украине улучшают подготовку граждан к военной службе. Причиной является недостаточный уровень подготовки мобилизованных после БОВП.

БОВП — это процесс базовой общей военной подготовки, который происходит в учебных центрах ВСУ после того, как граждан мобилизуют и отправят с ТЦК в армию.

Для этого Министерство обороны совместно с благотворительным фондом "Вернись живым", рекрутинговой платформой Lobby X и Командованием Сухопутных войск решили запустить специальный инструкторский проект "На досвіді".

"Цель проекта — привлечь в учебные центры военных и ветеранов, желающих служить на инструкторских должностях и передавать свои знания и опыт другим", — пояснили в военном ведомстве.

Финансирование инструкторов проекта "На досвіді"

В Минобороны отметили, что участниками проекта "На досвіді" могут стать как ветераны с боевым опытом для обучения по БоВП и инструкторов по различным направлениям (инженерное дело, тактическая медицина, огневая подготовка), так и действующие военнослужащие подразделений Сухопутных войск.

Уже известны основные детали обеспечения инструкторов, которые будут работать в проекте.

Это, прежде всего, денежное финансирование — которое составляет 51 тысячу гривен в месяц.

Также, кроме финансовой, есть и материальная составляющая организации работы инструкторов — это вещевое и имущественное обеспечение, в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинской помощью на время службы.

Кроме выплат, к военнослужащим и ветеранам, которые хотят работать инструкторами, выдвигаются особенные требования.

