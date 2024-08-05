Соцпослуги для військових — з якими проблемами стикаються бійці

Військовий підписує документи. Фото: armyinform

Українські військовослужбовці, ветерани війни, зокрема з інвалідністю, мають право на різноманітні соціальні послуги. Однак у цьому питані досі немає системності та єдиного алгоритму з їх надання, через що іноді їх можуть не отримати ані бійці, ані їхні родини.

Про всі деталі щодо надання такої допомоги розповіли експерти та представники Міністерства соціальної політики, пише ТСН.

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Проблеми з отриманням соцпослуг бійцями

Як зазначає видання, в Україні військові дуже часто навіть не знають про існування тієї чи іншої допомоги, також можуть їх не отримати навіть після звернень. Іноді бійцям з інвалідністю доводиться роками самим ходити по кабінетах, щоб отримати статус інваліда війни та групу інвалідності, допомогу у вигляді допоміжної техніки для осіб з обмеженими можливостями.

За словами військового психолога Андрія Козінчука, в Україні за час війни досі не налагоджено системності та єдиного алгоритму у наданні послуг військовослужбовцям та ветеранам війни. Він стверджує, що нині повністю відсутній зв’язок між бійцями та державою. Також немає інформації, як саме ці послуги отримати.

"Як в медичній, так і в психологічній реабілітації, по суті його кудись постійно відправляють. Він відбув операцію, потім він відбув на реабілітацію в якийсь санаторій, потім після санаторію в якийсь профілакторій і так далі. І далі ним вже займається якийсь громадські об’єднання, благодійні фонди, але тут немає якоїсь закільцьованої системи", — повідомив він.

Куди звертатися військовим за допомогою

Як наголошується у матеріалі, щоб нівелювати відповідну проблему у Мінсоцполітики працюють над посиленням обізнаності ветеранів у питанні соцпідтримки.

Так, у відомстві запровадили фахівців із супроводу ветеранів.

Крім того, у Мінветеранів почали розробляти цілу екосистему ветеранської політики, зокрема й алгоритм надання послуг.

Українці можуть звертатися за допомогою до місцевих органів самоврядування, у ЦНАПи, МОЗ чи Мінветеранів.

За словами заступниці голови Мінсоцполітики Уляни Токаревої, громадянам головне заявити про свої потреби, щоб про них знали соцпрацівники на місцях і заклали на них кошти у місцевий бюджет.

"Зараз формується стратегія розвитку соціальних послуг до 2030 року. Це такий загальнонаціональний документ, тому дуже важливо, щоб люди які розуміють потреби громад, які знають які соціальні послуги потрібні розвивати говорили з нами про це", — додала представниця відомства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військові пенсіонери в Україні мають право на надбавку до своїх пенсійних виплат. Ці додаткові кошти можуть бути призначені для військовослужбовців різних категорій, включаючи рядових, сержантів, старшин та офіцерів, а також для інших осіб, які мають право на пенсію.

Також ми повідомляли, що у деяких регіонах України мобілізованим виплачують одноразову грошову компенсацію. Це роблять органи місцевого самоврядування, тож інформацію про процес нарахування коштів можна отримати саме у міських чи інших місцевих радах.