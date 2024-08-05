Соцуслуги для военных — с какими проблемами сталкиваются бойцы

Военный подписывает документы. Фото: armyinform

Украинские военнослужащие, ветераны войны, в том числе с инвалидностью, имеют право на различные социальные услуги. Однако в этом вопросе до сих пор нет системности и единого алгоритма по их предоставлению, поэтому иногда их могут не получить ни бойцы, ни их семьи.

Обо всех деталях о предоставлении такой помощи рассказали эксперты и представители Министерства социальной политики, пишет ТСН.

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Проблемы с получением соцуслуг бойцами

Как отмечает издание, в Украине военные часто даже не знают о существовании той или иной помощи, также могут их не получить даже после обращений. Иногда бойцам с инвалидностью приходится годами самим ходить по кабинетам, чтобы получить статус инвалида войны и группу инвалидности, помощь в виде вспомогательной техники для лиц с ограниченными возможностями.

По словам военного психолога Андрея Козинчука, в Украине за время войны до сих пор не налажена системность и единый алгоритм в предоставлении услуг военнослужащим и ветеранам войны. Он утверждает, что сейчас полностью отсутствует связь между бойцами и государством. Также нет информации, как именно эти услуги получить.

"Как в медицинской, так и в психологической реабилитации, по сути его куда-то постоянно отправляют. Он отбыл операцию, потом он отбыл на реабилитацию в какой-то санаторий, затем после санатория в какой-нибудь профилакторий и так далее. И дальше им уже занимается какое-то общественное объединение, благотворительные фонды, но здесь нет какой-то закольцованной системы", — сообщил он.

Куда обращаться военным за помощью

Как отмечается в материале, чтобы нивелировать соответствующую проблему, в Минсоцполитики работают над усилением осведомленности ветеранов в вопросе соцподдержки.

Так, в ведомстве ввели специалистов по сопровождению ветеранов.

Кроме того, у Минветеранов начали разрабатывать целую экосистему ветеранской политики, в том числе алгоритм предоставления услуг.

Украинцы могут обращаться за помощью в местные органы самоуправления, в ЦПАУ, Минздрав или Минветеранов.

По словам заместителя главы Минсоцполитики Ульяны Токаревой, гражданам главное заявить о своих нуждах, чтобы о них знали соцработники на местах и заложили на них средства в местный бюджет.

"Сейчас формируется стратегия развития социальных услуг до 2030 года. Это такой общенациональный документ, поэтому очень важно, чтобы люди, которые понимают потребности громад, которые знают, какие социальные услуги нужны развивать, говорили с нами об этом", — добавила представитель ведомства.

Что еще стоит знать

Напомним, военные пенсионеры в Украине имеют право на прибавку к своим пенсионным выплатам. Эти дополнительные средства могут быть предназначены для военнослужащих разных категорий, включая рядовых, сержантов, старшин и офицеров, а также для других лиц, имеющих право на пенсию.

Также мы сообщали, что в некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.