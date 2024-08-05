Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Проблемы с предоставлением соцуслуг для военных — почему доступны не для всех arrow

Проблемы с предоставлением соцуслуг для военных — почему доступны не для всех

5 августа 2024 12:14
Ксения Симонова - Редактор
Соцуслуги для военных — с какими проблемами сталкиваются бойцы
Военный подписывает документы. Фото: armyinform
Ксения Симонова - Редактор

Украинские военнослужащие, ветераны войны, в том числе с инвалидностью, имеют право на различные социальные услуги. Однако в этом вопросе до сих пор нет системности и единого алгоритма по их предоставлению, поэтому иногда их могут не получить ни бойцы, ни их семьи.

Обо всех деталях о предоставлении такой помощи рассказали эксперты и представители Министерства социальной политики, пишет ТСН.

Читайте также:

Проблемы с получением соцуслуг бойцами

Как отмечает издание, в Украине военные часто даже не знают о существовании той или иной помощи, также могут их не получить даже после обращений. Иногда бойцам с инвалидностью приходится годами самим ходить по кабинетам, чтобы получить статус инвалида войны и группу инвалидности, помощь в виде вспомогательной техники для лиц с ограниченными возможностями.

По словам военного психолога Андрея Козинчука, в Украине за время войны до сих пор не налажена системность и единый алгоритм в предоставлении услуг военнослужащим и ветеранам войны. Он утверждает, что сейчас полностью отсутствует связь между бойцами и государством. Также нет информации, как именно эти услуги получить.

"Как в медицинской, так и в психологической реабилитации, по сути его куда-то постоянно отправляют. Он отбыл операцию, потом он отбыл на реабилитацию в какой-то санаторий, затем после санатория в какой-нибудь профилакторий и так далее. И дальше им уже занимается какое-то общественное объединение, благотворительные фонды, но здесь нет какой-то закольцованной системы", — сообщил он.

Куда обращаться военным за помощью

Как отмечается в материале, чтобы нивелировать соответствующую проблему, в Минсоцполитики работают над усилением осведомленности ветеранов в вопросе соцподдержки.

Так, в ведомстве ввели специалистов по сопровождению ветеранов.

Кроме того, у Минветеранов начали разрабатывать целую экосистему ветеранской политики, в том числе алгоритм предоставления услуг.

Украинцы могут обращаться за помощью в местные органы самоуправления, в ЦПАУ, Минздрав или Минветеранов.

По словам заместителя главы Минсоцполитики Ульяны Токаревой, гражданам главное заявить о своих нуждах, чтобы о них знали соцработники на местах и заложили на них средства в местный бюджет.

"Сейчас формируется стратегия развития социальных услуг до 2030 года. Это такой общенациональный документ, поэтому очень важно, чтобы люди, которые понимают потребности громад, которые знают, какие социальные услуги нужны развивать, говорили с нами об этом", — добавила представитель ведомства.

Что еще стоит знать

Напомним, военные пенсионеры в Украине имеют право на прибавку к своим пенсионным выплатам. Эти дополнительные средства могут быть предназначены для военнослужащих разных категорий, включая рядовых, сержантов, старшин и офицеров, а также для других лиц, имеющих право на пенсию.

Также мы сообщали, что в некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.

выплаты финансовая помощь Минсоцполитики военные соцвыплаты деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:57 На Прикарпатье из-за служебной халатности судили работника ТЦК — он нанес ущерб на 1,5 млн грн

12:56 В Крыму нет безопасного места для оккупантов — Плетенчук о поражении флота россиян

12:52 Завтра Харрис представит кандидата на должность вице-президента США, — CNN

12:46 Смертельное ДТП во Львовской области — водитель не справился с управлением

12:35 В Киев прибыл министр юстиции Японии — какова цель визита

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

12:31 Магучих назвала свою следующую высокую цель в спорте

12:30 Telegram представляет угрозу для Украины — нардеп призвал запретить приложение

12:26 Без воды в понедельник — кому из одесситов следует быть готовыми

12:26 В Харьковской области пьяный водитель сбил пешехода и столкнулся с четырьмя автомобилями

12:23 Украина получила первый транш 3,9 млрд долларов от США — куда пойдут средства

12:57 На Прикарпатье из-за служебной халатности судили работника ТЦК — он нанес ущерб на 1,5 млн грн

12:56 В Крыму нет безопасного места для оккупантов — Плетенчук о поражении флота россиян

12:52 Завтра Харрис представит кандидата на должность вице-президента США, — CNN

12:46 Смертельное ДТП во Львовской области — водитель не справился с управлением

12:35 В Киев прибыл министр юстиции Японии — какова цель визита

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

12:31 Магучих назвала свою следующую высокую цель в спорте

12:30 Telegram представляет угрозу для Украины — нардеп призвал запретить приложение

12:26 Без воды в понедельник — кому из одесситов следует быть готовыми

12:26 В Харьковской области пьяный водитель сбил пешехода и столкнулся с четырьмя автомобилями

12:23 Украина получила первый транш 3,9 млрд долларов от США — куда пойдут средства

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине