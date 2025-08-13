Військовий збір для ФОПів — чи мають платити мобілізовані

Військовослужбовці з документами. Фото ілюстративне: mil.in.ua

ФОПи першої та другої груп, які долучилися до війська, мають право не сплачувати військовий збір. Такі привілеї стосуються як тих, хто служить за контрактом, так і мобілізованих.

Про це йдеться в матеріалі 7eminar.

Реклама

Читайте також:

Нюанси щодо сплати військового збору після мобілізації

Звільнення ФОПів-військовослужбовців від сплати військового збору та подання відповідних звітів передбачається 25-м пунктом десятого підрозділу 25 розділу Податкового кодексу України. Щоправда, деякі воїни, не знаючи про таку пільгу, продовжують сплачувати та звітувати, як і раніше.

За даними Державної податкової служби України, для військових на час служби скасовують усі нараховані суми збору, штрафів і пені. Якщо ж боєць усе ж таки сплачував військовий збір, суми внесків потрібно зазначити в першому підрозділі восьмого розділу декларації.

Автоматичному поверненню або зарахуванню на майбутнє такі платежі не підлягають. Щоправда, якщо податкова офіційно анулює податкові зобов'язання, підприємець зможе використати гроші як переплату на наступні періоди або подати заяву на повернення сплаченої суми, згідно зі статтею 43 Податкового кодексу України.

Нагадаємо, чинним законодавством не передбачається надання відстрочки ФОПам. Щоправда, деякі підприємці все ж таки можуть її отримати.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, кому із ФОПів спишуть податковий борг. Йдеться про підприємців, які наразі перебувають у лавах захисників України.