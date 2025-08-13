Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Призов ФОПів — чи мають мобілізовані платити військовий збір

Призов ФОПів — чи мають мобілізовані платити військовий збір

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 07:30
Військовий збір для ФОПів — чи мають платити мобілізовані
Військовослужбовці з документами. Фото ілюстративне: mil.in.ua

ФОПи першої та другої груп, які долучилися до війська, мають право не сплачувати військовий збір. Такі привілеї стосуються як тих, хто служить за контрактом, так і мобілізованих.

Про це йдеться в матеріалі 7eminar.

Реклама
Читайте також:

Нюанси щодо сплати військового збору після мобілізації

Звільнення ФОПів-військовослужбовців від сплати військового збору та подання відповідних звітів передбачається 25-м пунктом десятого підрозділу 25 розділу Податкового кодексу України. Щоправда, деякі воїни, не знаючи про таку пільгу, продовжують сплачувати та звітувати, як і раніше.

За даними Державної податкової служби України, для військових на час служби скасовують усі нараховані суми збору, штрафів і пені. Якщо ж боєць усе ж таки сплачував військовий збір, суми внесків потрібно зазначити в першому підрозділі восьмого розділу декларації.

Автоматичному поверненню або зарахуванню на майбутнє такі платежі не підлягають. Щоправда, якщо податкова офіційно анулює податкові зобов'язання, підприємець зможе використати гроші як переплату на наступні періоди або подати заяву на повернення сплаченої суми, згідно зі статтею 43 Податкового кодексу України.

Нагадаємо, чинним законодавством не передбачається надання відстрочки ФОПам. Щоправда, деякі підприємці все ж таки можуть її отримати.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, кому із ФОПів спишуть податковий борг. Йдеться про підприємців, які наразі перебувають у лавах захисників України.

ФОП мобілізація пільги військовослужбовці військовий збір військова служба
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації