Военный сбор для ФЛП — должны ли платить мобилизованные

Военнослужащие с документами. Фото иллюстративное: mil.in.ua

ФЛП первой и второй групп, которые присоединились к войску, имеют право не платить военный сбор. Такие привилегии касаются как тех, кто служит по контракту, так и мобилизованных.

Об этом говорится в материале 7eminar.

Нюансы по уплате военного сбора после мобилизации

Освобождение ФЛП-военнослужащих от уплаты военного сбора и представления соответствующих отчетов предусматривается 25-м пунктом десятого подраздела 25 раздела Налогового кодекса Украины. Правда, некоторые воины, не зная о такой льготе, продолжают платить и отчитываться, как и раньше.

По данным Государственной налоговой службы Украины, для военных на время службы отменяют все начисленные суммы сбора, штрафов и пени. Если же боец все же платил военный сбор, суммы взносов нужно указать в первом подразделе восьмого раздела декларации.

Автоматическому возврату или зачислению на будущее такие платежи не подлежат. Правда, если налоговая официально аннулирует налоговые обязательства, предприниматель сможет использовать деньги как переплату на следующие периоды или подать заявление на возврат уплаченной суммы, согласно статье 43 Налогового кодекса Украины.

Напомним, действующим законодательством не предусматривается предоставление отсрочки ФЛП. Правда, некоторые предприниматели все же могут ее получить.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, кому из ФЛП спишут налоговый долг. Речь идет о предпринимателях, которые сейчас находятся в рядах защитников Украины.