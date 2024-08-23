Знищення ворожої техніки в Україні — яку винагороду отримують українські бійці

Український військових біля знищеної бронетехніки РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці Сил оборони отримують додаткові виплати в 2024 році за успішне знищення або захоплення ворожої техніки. Для нарахування винагороди необхідно мати підтвердження факту знищення техніки, що вимагає дотримання певної процедури.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в інтерв’ю Укрінформу.

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Вона пояснила, що для підтвердження знищення або захоплення ворожої техніки існує чітко визначений алгоритм дій. Він передбачає подання відповідного рапорту командиром, запис у журналі бойових дій, а також донесення від "суміжників", які на підставі візуального спостереження підтверджують факт знищення техніки. Крім того, важливу роль відіграють фото- та відеофіксація. У випадку захоплення техніки необхідно оформити акт оприбуткування трофейного майна.

"Вказані документи передаються по вертикалі до органів управління, де приймається рішення", — додала Калмикова.

Розмір винагороди за знищену або захоплену ворожу техніку

Найбільшу винагороду українські військовослужбовці можуть отримати за знищення військового корабля. За корабель першого рангу передбачено виплату в розмірі 243,6 тис. гривень, другого рангу — 182,7 тис. гривень, третього рангу — 121,8 тис. гривень, а за корабель четвертого рангу — 97,4 тис. гривень.

Премії за знищення чи захоплення іншої техніки:

військовий літак (винищувач чи штурмовик) — 121,8 тис. гривень;

ЗРК — 121,8 тис. гривень;

РСЗВ — 60,9 тис. гривень;

тактичний ракетний комплекс — 54,8 тис. грн.;

військовий літак — 54,8 тис. гривень;

танк — 48,7 тис. гривень;

САУ — 48,7 тис. гривень;

бойовий гелікоптер — 48,7 тис. гривень;

артилерійська система — 42,6 тис. гривень;

військовий гелікоптер — 42,6 тис. гривень;

ПТРК — 42,6 тис. гривень;

бойова машина десанту, БТР, БМП, бойова розвідувально-дозорна машина — 42,6 тис. гривень;

безпілотник — 36,5 тис. гривень;

ПЗРК — 30,5 тис. гривень;

судно військового забезпечення тоннажністю понад 5 тис. тонн — 30,5 тис. гривень, менше ніж 5 тис. тонн — 24,4 тис. гривень;

військовий чи вантажний автомобіль, інженерна та спеціалізована техніка, малогабаритне судно — 12,2 тис. гривень.

Розмір винагороди за знищену або захоплену ворожу військову техніку. Джерело: Міноборони України

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня розмір зарплат військовослужбовців залишиться незмінним. Окрім основної винагороди, українські військові мають право отримувати додаткові виплати.

Ми також писали, що українські військовослужбовці мають право на щорічну грошову допомогу. Йдеться про виплати для вирішення важких соціально-побутових питань.