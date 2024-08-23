Уничтожение вражеской техники в Украине — какое вознаграждение получают украинские бойцы

Премия за уничтожение вражеской техники — сколько могут получить военные
Украинские военнослужащие Сил обороны получают дополнительные выплаты в 2024 году за успешное уничтожение или захват вражеской техники. Для начисления вознаграждения необходимо подтверждать факт уничтожения техники, требующий соблюдения определенной процедуры.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в интервью Укрінформу.
Что нужно для получения выплат за вражескую технику
Она объяснила, что для подтверждения уничтожения или захвата вражеской техники существует четко определенный алгоритм действий. Он предусматривает представление соответствующего рапорта командиром, запись в журнале боевых действий, а также донесение от смежников, которые на основании визуального наблюдения подтверждают факт уничтожения техники. Кроме того, важную роль играют фото- и видеофиксация. В случае захвата техники необходимо оформить акт оприходования трофейного имущества.
"Указанные документы передаются по вертикали в органы управления, где принимается решение", — добавила Калмыкова.
Размер вознаграждения за уничтоженную или захваченную вражескую технику
Наибольшее вознаграждение украинские военнослужащие могут получить за уничтожение военного корабля. За корабль первого ранга предусмотрена выплата в размере 243,6 тыс. гривен, второго ранга — 182,7 тыс. гривен, третьего ранга — 121,8 тыс. гривен, а за корабль четвертого ранга — 97,4 тыс. гривен.
Премии за уничтожение или захват другой техники:
- военный самолет (истребитель или штурмовик) — 121,8 тыс. гривен;
- ЗРК — 121,8 тыс. гривен;
- РСЗО — 60,9 тыс. гривен;
- тактический ракетный комплекс — 54,8 тыс. грн.;
- военный самолет — 54,8 тыс. гривен;
- танк — 48,7 тыс. гривен;
- САУ — 48,7 тыс. гривен;
- боевой вертолет — 48,7 тыс. гривен;
- артиллерийская система — 42,6 тыс. гривен;
- военный вертолет — 42,6 тыс. гривен;
- ПТРК — 42,6 тыс. гривен;
- боевая машина десанта, БТР, БМП, боевая разведывательно-дозорная машина — 42,6 тыс. гривен;
- беспилотник — 36,5 тыс. гривен;
- ПЗРК — 30,5 тыс. гривен;
- судно военного обеспечения тоннажностью свыше 5 тыс. тонн — 30,5 тыс. гривен, менее 5 тыс. тонн — 24,4 тыс. гривен;
- военный или грузовой автомобиль, инженерная и специализированная техника, малогабаритное судно — 12,2 тыс. гривен.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине с 1 сентября размер зарплат военнослужащих останется неизменным. Кроме основного вознаграждения, украинские военные имеют право получать дополнительные выплаты.
Мы также писали, что украинские военнослужащие имеют право на ежегодную денежную помощь. Речь идет о выплатах для решения трудных социально-бытовых вопросов.
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