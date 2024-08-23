Уничтожение вражеской техники в Украине — какое вознаграждение получают украинские бойцы

Украинский военных у уничтоженной бронетехники РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие Сил обороны получают дополнительные выплаты в 2024 году за успешное уничтожение или захват вражеской техники. Для начисления вознаграждения необходимо подтверждать факт уничтожения техники, требующий соблюдения определенной процедуры.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в интервью Укрінформу.

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Она объяснила, что для подтверждения уничтожения или захвата вражеской техники существует четко определенный алгоритм действий. Он предусматривает представление соответствующего рапорта командиром, запись в журнале боевых действий, а также донесение от смежников, которые на основании визуального наблюдения подтверждают факт уничтожения техники. Кроме того, важную роль играют фото- и видеофиксация. В случае захвата техники необходимо оформить акт оприходования трофейного имущества.

"Указанные документы передаются по вертикали в органы управления, где принимается решение", — добавила Калмыкова.

Размер вознаграждения за уничтоженную или захваченную вражескую технику

Наибольшее вознаграждение украинские военнослужащие могут получить за уничтожение военного корабля. За корабль первого ранга предусмотрена выплата в размере 243,6 тыс. гривен, второго ранга — 182,7 тыс. гривен, третьего ранга — 121,8 тыс. гривен, а за корабль четвертого ранга — 97,4 тыс. гривен.

Премии за уничтожение или захват другой техники:

военный самолет (истребитель или штурмовик) — 121,8 тыс. гривен;

ЗРК — 121,8 тыс. гривен;

РСЗО — 60,9 тыс. гривен;

тактический ракетный комплекс — 54,8 тыс. грн.;

военный самолет — 54,8 тыс. гривен;

танк — 48,7 тыс. гривен;

САУ — 48,7 тыс. гривен;

боевой вертолет — 48,7 тыс. гривен;

артиллерийская система — 42,6 тыс. гривен;

военный вертолет — 42,6 тыс. гривен;

ПТРК — 42,6 тыс. гривен;

боевая машина десанта, БТР, БМП, боевая разведывательно-дозорная машина — 42,6 тыс. гривен;

беспилотник — 36,5 тыс. гривен;

ПЗРК — 30,5 тыс. гривен;

судно военного обеспечения тоннажностью свыше 5 тыс. тонн — 30,5 тыс. гривен, менее 5 тыс. тонн — 24,4 тыс. гривен;

военный или грузовой автомобиль, инженерная и специализированная техника, малогабаритное судно — 12,2 тыс. гривен.

Размер вознаграждения за уничтоженную или захваченную вражескую военную технику. Источник: Минобороны Украины

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с 1 сентября размер зарплат военнослужащих останется неизменным. Кроме основного вознаграждения, украинские военные имеют право получать дополнительные выплаты.

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