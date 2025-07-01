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Головна Військова економіка Позика для військових — коли і на що її видають

Позика для військових — коли і на що її видають

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 05:59
Позики для УБД - фінансові пільги для військовослужбовців
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 28 ОМБр

Військовослужбовці Збройних сил України можуть отримати позику на будівництво чи купівлю будинків. Віддавати позику вони мають право цілих п’ятнадцять років після моменту купівлі чи завершення будівництва.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Військовослужбовці, ветерани війни мають право на пільгу у вигляді отримання позики для будівництва, реконструкції або капітального ремонту жилих будинків і подвірних будівель.

Також позика може бути поширена на приєднання зведених будівель до інженерних мереж та комунікацій.

Крім того, на позику можна не збудувати, а просто придбати дачні будинки чи зайнятися благоустроєм садових ділянок.

Як довго можна віддавати позику

Така позика має бути погашена протягом десяти років.

Цей термін починає відраховуватися не відразу, а через п’ять років після завершення будівництва.

Тож останній платіж за позикою може бути здійснений аж через 15 років після того, як будівництво чи купівля будинку було завершене.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги на квартплату мають військовослужбовці, які брали участь у воєнних діях.

Додамо, ми повідомляли про те, які медичні послуги є безкоштовними для ветеранів війни.

ЗСУ пільги учасник бойових дій військовослужбовці позика
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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