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Главная Военная экономика Заем для военных — когда и на что его выдают

Заем для военных — когда и на что его выдают

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 05:59
Займы для УБД - финансовые льготы для военнослужащих
Военнослужащие ВСУ. Фото: 28 ОМБр

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получить заем на строительство или покупку домов. Отдавать заем они имеют право целых пятнадцать лет после момента покупки или завершения строительства.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Военнослужащие, ветераны войны имеют право на льготу в виде получения займа для строительства, реконструкции или капитального ремонта жилых домов и подворных построек.

Также заем может быть распространен на присоединение возведенных зданий к инженерным сетям и коммуникациям.

Кроме того, на заем можно не построить, а просто приобрести дачные дома или заняться благоустройством садовых участков.

Как долго можно отдавать заем

Такой заем должен быть погашен в течение десяти лет.

Этот срок начинает отсчитываться не сразу, а через пять лет после завершения строительства.

Поэтому последний платеж по займу может быть осуществлен только через 15 лет после того, как строительство или покупка дома было завершено.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на квартплату имеют военнослужащие, которые принимали участие в военных действиях.

Добавим, мы сообщали о том, какие медицинские услуги являются бесплатными для ветеранов войны.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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