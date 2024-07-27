Заборона керувати транспортним засобом - поради юристів щодо подачі апеляції

Чоловік за кермом. Фото: dnipro.tv

Військовозобов’язаний громадянин України, якого за рішенням суду позбавили права керувати транспортним засобом за порушення правил військового обліку, має право на апеляцію. Він має 15 днів після проголошення судового рішення першої інстанції.

Про це йдеться в законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

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Час на апеляцію

Після рішення суду, який за позовом ТЦК може позбавити військовозобов’язаного громадянина, що порушив правила військового обліку, цей громадянин має право на апеляцію.

"Апеляційні скарги можуть бути подані протягом 15 днів з дня їх проголошення", — йдеться у законі.

Як довго апеляційний суд розглядає скаргу

Апеляційний суд має розглянути цю справу у 15-денний строк з дня відкриття відповідного провадження.

"Рішення суду апеляційної інстанції може бути оскаржено в касаційному порядку", — зазначає новий закон про мобілізацію.

Нагадаємо, що у справі про позбавлення прав ухилянта на керування транспортним засобом територіальний центр комплектування має надати у позові до суду усі документи у цій справі. Також він має підтвердити факт надсилання копій цих документів позивачу.

Додамо, якщо заява ТЦК, передана до суду на ухилянта, не відповідає вимогам, суд повертає заяву позивачу, надаючи 10 днів на виправлення недоліків. У разі невиправлення позов вважається відхиленим, що не заважатиме територіальному центру комплектування нової заяви у цій же справі.