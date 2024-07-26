Судовий позов щодо позбавлення права керувати автівкою, увесь список документів

В ТЦК готують документи для позову в суд. Фото: "АрміяInform"

У справі про позбавлення прав ухилянта на керування транспортним засобом територіальний центр комплектування має надати у позові до суду усі документи у цій справі. Також він має підтвердити факт надсилання копій цих документів позивачу.

Про це йдеться в законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

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Особисті дані — перш за все

Позов територіального центру комплектування проти ухилянта, з вимогою позбавити того права на керування транспортним засобом, має бути оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

По-перше, мають бути вказані дані обох сторін позову:

повне найменування позивача, його місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету;

ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) відповідача, його місце проживання чи перебування, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серія паспорта (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Усі вимоги та інформування ухилянта

Також має бути викладений повний зміг вимог та обставин, плюс доданий перелік усіх документів у справі.

Крім того, позивач (ТЦК) має надати документи, які засвідчать надсилання копії позову та документів у справі позивачу, тобто людині, яка порушує правила військового обліку.

Нагадаємо, що у місті Радехів Львівської області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у призначений час. Суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.

Додамо, що жителя Києва, який понад два роки ховався від мобілізації, тернопільський суд засудив до трьох років позбавлення волі.